І в України, і в Росії є причини погодитися на мирний план Трампа, – NYT

Дональд Трамп поспішає закінчити війну до кінця 2025 року. Президент США розраховує додати Україну в свою "скарбничку" закінчених війн і отримати Нобелівську премію миру. Американець тисне на Володимира Зеленського, аби той погодився на, м'яко кажучи, несправедливий мирний план.

Тим часом Володимир Путін заявляє, що американська пропозиція може лягти в основу остаточної мирної угоди. Він каже, що Росія готова до переговорів, хоча сама їх не потребує, адже нібито здатна досягти своїх цілей в Україні військовим шляхом. Видання NYT вказало, що саме може спонукати і Москву, і Київ піти на мир, запропонований Трампом, передає 24 Канал.

Дивіться також У ISW спрогнозували, за який час Росія може захопити всю Донецьку область

Що штовхає Росію та Україн погодитися з планом?

Видання вказує на те, що ситуація на фронті для України стає дедалі небезпечнішою, оскільки вона втрачає території на Сході. Незрозуміло, як довго Україна зможе триматися проти ворога з величезною оборонною промисловістю та населенням, що майже вчетверо більше.

Росія також стикається з економічним тиском, зокрема через нові санкції США проти російських нафтових компаній, які ще більше зменшили її доходи та ускладнили фінансування війни.

План Дональда Трампа передбачає великі поступки з боку США та Заходу, на які адміністрація Байдена не пішла б. Путін може прагнути закріпити ці здобутки, усвідомлюючи, що політичні настрої у Вашингтоні можуть змінитися.

Мирна пропозиція США може стати великою перемогою російського диктатора. Вона фактично передбачає капітуляцію України і майже не вимагає поступок від Москви.

Що отримають Росію та Україна за планом Трампа?

План Трампа реалізує більшість цілей Путіна. Україна перетвориться на сильно ослаблену нейтральну державу з нечіткими гарантіями безпеки від Заходу та значними обмеженнями на здатність до самооборони.

Донецьку і Луганську області, а також Крим буде визнано де-факто російськими. Україна вийде з частини Донецької області, яку контролює. Ця частина регіону має стати демілітаризованою буферною зоною, яка визнаватиметься Росією.

Росія збереже частини Херсонської та Запорізької областей, які вона контролює.

Путін також отримає обмеження впливу Заходу: заборона на розміщення військ НАТО в Україні та подальше розширення Альянсу.

Також план передбачає скорочення чисельності Збройних Сил України.

Москва поступово отримає послаблення санкцій і повернеться до світової торгівлі в час, коли її економіка перебуває в найгіршому стані з 2022 року.

Росію запросять повернутися до "Великої вісімки" і, зрештою, підписати економічні угоди зі США.

Усі воєнні злочини окупантів "пробачать".

Україна отримає мало що, крім припинення війни. План надає Києву нечіткі гарантії безпеки: якщо Росія знову вторгнеться, передбачається невизначена, але "рішуча і скоординована" військова реакція та відновлення санкцій проти Росії.

Україні дозволили прагнути вступу до ЄС.

100 мільярдів доларів заморожених російських активів підуть на її відбудову. Таку ж суму має виділити і Європа.

Росія вийде з невеликої частини територій Харківської та Сумської областей, які вона утримує.

Україна може зіткнутися і з політичною нестабільністю: план вимагає проведення виборів протягом 100 днів. Зеленського можуть усунути від влади. Це ще одна давня мета Путіна.

Останні новини про американську мирну пропозицію