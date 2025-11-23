Укр Рус
23 ноября, 20:44
Уиткофф разрабатывал с Россией: Трамп узнал о мирном плане в последний момент, – Bloomberg

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Дональд Трамп узнал о мирном плане США по войне в Украине только в последний момент.
  • План разработали только спецпредставители США и России – Стив Уиткофф и Кирилл Дмитриев.

Американский президент Дональд Трамп на самом деле узнал о существовании мирного плана Соединенных Штатов относительно войны в Украине только в последний момент.

Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники, ознакомленных с этим вопросом, передает 24 Канал.

Кто создал мирный план США?

Собеседники издания рассказали, что план разработали спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев. Это произошло во время их встречи в Майами в октябре.

Согласно обнародованной информации, участие в вышеупомянутой встрече дипломатов также принял зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, который ранее работал с Уиткоффом над мирным соглашением между Израилем и ХАМАС.

Госсекретарь США Марко Рубио долгое время оставался вне обсуждения плана, как и Трамп, который узнал о нем просто в последний момент, но одобрил после того, как ему сообщили о его создании.

Напомним, что в Белом доме уверяли, мол, мирный план стал результатом месячной работы Рубио и спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа учитывая предложения, которые якобы поступали как от украинцев, так и от россиян.

Что заявлял Трамп о мирном плане?

  • Еще 21 ноября Дональд Трамп впервые прокомментировал свой мирный план в отношении Украины. Президент США заявил, что у Киева есть только неделя на то, чтобы согласиться с его предложением, то есть до 27 ноября.

  • На днях американский президент высказался, что если Зеленскому не нравится мирное соглашение, то он может продолжить воевать, но намекнул на приближение зимы и то, что ряд энергообъектов был поражен.

  • Незадолго после этого, в день переговоров в Женеве, Дональд Трамп опубликовал очередное заявление о войне в Украине и назвал ее "проигрышной для всех". Также он добавил, что украинская власть якобы не благодарны за помощь.