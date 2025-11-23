Віткофф розробляв з Росією: Трамп дізнався про мирний план останньої миті, – Bloomberg

Американський президент Дональд Трамп насправді дізнався про існування мирного плану Сполучених Штатів щодо війни в Україні лише останньої миті.

Про це повідомляє інформаційне агентство Bloomberg із посиланням на джерела, ознайомлених із цим питанням, передає 24 Канал.

Хто створив мирний план США?

Співрозмовники видання розповіли, що план розробили спецпредставник президента США Стів Віткофф та спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв. Це сталося під час їхньої зустрічі у Маямі у жовтні.

Згідно з оприлюдненою інформацією, участь у вищезгаданій зустрічі дипломатів також взяв зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, який раніше працював із Віткоффом над мирною угодою між Ізраїлем та ХАМАС.

Держсекретар США Марко Рубіо тривалий час залишався поза обговоренням плану, як і Трамп, який дізнався про нього просто в останню мить, але схвалив після того, як його повідомили про його створення.

Нагадаємо, що у Білому домі запевняли, мовляв, мирний план став результатом місячної роботи Рубіо та спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа з огляду на пропозиції, які нібито надходили як від українців, так і від росіян.

Що заявляв Трамп про мирний план?