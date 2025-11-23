"Список желаний России": Рубио объяснил, кто стоит за мирным планом США
- Соединенные Штаты разработали мирное предложение по войне России с Украиной, которая базируется на предложениях от обеих сторон конфликта.
- Марко Рубио и сенаторы имеют разные мнения относительно плана, в частности, или он больше соответствует желаниям российской стороны.
Мирное предложение по войне России с Украиной было разработано Соединенными Штатами. Его предлагают как основу для мирных переговоров.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Государственного секретаря США Марко Рубио.
Что Рубио говорит о мирном плане Трампа?
По словам госсекретаря, мирное предложение разработали Соединенные Штаты. Оно базируется на предложении российской стороны. В то же время предложение якобы также базируется на предыдущих и текущих предложениях Украины.
Дипломат отметил, что мирный план предлагается как прочная основа для мирных переговоров.
Впрочем, сенаторы, которые критически относятся к подходу Трампа к завершению войны, заявили AP, что говорили с Марко Рубио. По их словам, госсекретарь рассказал, что мирный план, который предлагает Трамп, является "списком желаний" россиян, а не настоящим предложением, которое отражает позиции Вашингтона.
В свою очередь, Рубио намекнул, что сенаторы ошибаются, хотя именно он, по их словам, был источником этой информации. Госсекретарь повторил утверждение, что Вашингтон ответственен за план, который с самого начала удивил многих своей приверженностью к позициям Москвы. Представитель Госдепа Томми Пиготт назвал слова сенаторов неправдой.
Мирный план США, по словам Белого дома, стал результатом месячной работы Рубио и спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа с учетом предложений, которые якобы поступали как от украинцев, так и от россиян.
Независимый сенатор от Мену Ангус Кинг считает, что план лишь вознаградит Москву за ее агрессию и станет сигналом другим лидерам, которые угрожают соседям.
"Это вознаграждение агрессии. Здесь все просто. Нет никакого этического, юридического, морального или политического обоснования российских претензий на восток Украины", – сказал Кинг.
Последние новости о мирном плане США: что известно?
К слову, заместитель постпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин во время заседания Совета Безопасности ООН подтвердила получение проекта американского мирного плана. Украина определила ключевые принципы, которые должны быть сохранены, и готова участвовать в рабочем обсуждении документа для обеспечения справедливого завершения войны.
"Никогда не будет никакого признания – формального или любого другого – украинской территории, временно оккупированной РФ, как "российской". Наша земля не продается", – подчеркнула она.
Высокопоставленный чиновник из США считает, что Дональд Трамп требует от Владимира Зеленского немедленно согласиться на конец войны. В частности, мотивацию чиновник объяснил энергетической ситуацией в Украине накануне зимы. Однако идет ли речь о трехстороннем подписании мирного договора – пока неизвестно.