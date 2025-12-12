Спецпосланник США Стив Уиткофф неоднократно встречался с Владимиром Путиным. Более того, он давал россиянам советы как правильно общаться с Дональдом Трампом.

Западные СМИ убеждают, что Уиткофф просто "одержим" идеей отказа Украины от Донетчины. По его мнению, это позволит быстро достичь соглашения, пишет The Financial Times, передает 24 Канал.

Какую позицию продвигает Уиткофф?

Посланник Трампа думает, что отказ Украины от 25% Донетчины якобы позволит быстрее наладить связь с Москвой и достичь "справедливого мира". Издание, со ссылкой на двух украинских чиновников, пишет, что так Уиткофф надеется избежать "более длинной и более разрушительной войны".

В Киеве от этой идеи категорически отказываются. Там убеждают, что сдача Донбасса не будет иметь хороших последствий. К тому же Украина уже потратила на оборону и укрепление этой территории большие средства.

Местный рельеф с природными скалами, долинами и искусственными карьерами также создает прочный барьер для защитников,

– пишут в The Financial Times.

Однако к западу от оборонительной линии степь выравнивается. Поэтому перед российской армией могут открыться малонаселенные равнины. К сожалению, они удобны для быстрого продвижения вглубь нашей территории.

Обратите внимание! Президент Украины подтвердил, что Россия требует весь Донбасс. Киев со своей стороны хочет справедливого соглашения, где все будет заканчиваться на линии боестолкновения. Именно по этому вопросу продолжается жесткая дискуссия.

