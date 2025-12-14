Зеленский нашел стратегию, как реагировать на мирный план Трампа, – WSJ

Владимир Зеленский вместе с европейскими партнерами наработал подход к мирному плану Дональда Трампа. Эта стратегия позволяет не отвергать документ напрямую, но и не принимать безоговорочно.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал The Wall Street Journal.

В чем заключается стратегия Зеленского по мирному плану?

В издании отметили, что логика стратегии Владимира Зеленского проста и описывается выражением: "да, но...". В частности, Киев соглашается обсуждать предложения, одновременно настаивая на четких механизмах реализации наиболее спорных пунктов.

Зеленский готов говорить о выборах, но только при условии прекращения огня. Он также допускает ограничение численности украинской армии – однако на уровне нынешних показателей.

По Запорожской АЭС, президент признает возможное участие России, но при условии контроля со стороны Украины и США. Как отмечает издание, такой подход позволяет Зеленскому поддерживать идею мира, не теряя политических позиций внутри страны.

Как Зеленский показывает позицию по вопросу территорий?

Американский проект мирного плана предусматривает превращение части Донецкой области, которую сейчас контролирует Украина, в "свободную экономическую" или "демилитаризованную" зону, откуда Украина выведет войска, а российским силам будет запрещен вход.

Зеленский не отверг эту идею сразу, но потребовал объяснений: кто будет гарантировать безопасность зоны и что помешает России контролировать ее скрыто.

Нельзя гарантировать, что мы, как Украина, это примем. Но если вы говорите о компромиссе, он должен быть справедливым,

– подчеркнул президент.

Подобную тактику Зеленский применял и раньше. В частности, во время переговоров с США относительно доступа к украинским минеральным ресурсам Киев добился лучших условий, отказавшись от немедленного подписания соглашения.

Кстати, аналитик по нацбезопасности Марк Тот подчеркнул в эфире 24 Канала, что если Киев согласится на территориальные уступки в мирном плане Трампа, это будет означать капитуляцию Украины. Также, по мнению эксперта, после этого появится также и реальная опасность для Европы.

А что насчет выборов и ЗАЭС?

Предложение провести выборы Зеленский назвал возможным, но только при наличии законного механизма в парламенте и гарантий прекращения огня со стороны партнеров, прежде всего США.

Так же он воспользовался нечеткостью плана по Запорожской АЭС. Украина выступает против передачи станции под полный контроль России, но готова обсуждать вариант совместного управления с участием США – при условии детального прописания правил.

Политолог Владимир Фесенко отмечает, что стратегия Зеленского – давить на партнеров в конкретных вопросах и требовать ясности – позволяет вести переговоры конструктивно, не уступая принципиальные позиции.

"Нам просто нужно психологически выдержать это давление, сделать небольшую паузу и сказать, что мы готовы к обсуждению. А потом давайте сядем и обсудим каждый конкретный пункт", – сказал Фесенко.

Что предусматривает украинский вариант мирного плана?