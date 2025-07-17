Отправка "сил сдерживания" после прекращения огня: Стармер ответил, готовы ли уже такие планы

Международные партнеры придерживаются решения отправить в Украину "силы сдерживания" после завершения боевых действий. Планы по этому поводу уже готовы настолько, насколько это возможно.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова премьер-министра Великобритании Кира Стармера на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

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По каким направлениям международные партнеры планируют обеспечивать Украине безопасность?

Как отметил Кир Стармер, главной задачей "коалиции решительных" остается обеспечение прочного мира между Украиной и Россией. Партнеры должны не допустить, чтобы российский диктатор Владимир Путин нарушал установленное перемирие.

Поэтому несколько месяцев назад военные стран-членов коалиции определили четыре направления, где нужно оказывать помощь Украине – в воздушном пространстве, на море, на суше, в усилении боеспособности ВСУ.

Я доволен, как и другие члены коалиции, что эти планы сейчас настолько готовы, насколько это возможно до достижения перемирия, и именно поэтому на прошлой неделе мы провели встречу "коалиции решительных", чтобы утвердить эти планы. Но сейчас это уже продвинутые планы. Они готовы к реализации,

– рассказал Стармер.

Так страны должны еще до завершения боевых действий между Украиной и Россией разработать более конкретные военные планы. Для этого в коалиции есть соответствующая командная структура.

Напомним, ранее Кир Стармер говорил, что европейские миротворцы могли бы войти в Украину уже через несколько часов после прекращения огня в Украине. Планируется, что координация международных сил будет происходить из Киева, а возглавлять их британский офицер.