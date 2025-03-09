Почему Польша против отправки своих миротворцев в Украину: Туск откровенно ответил

Дональд Туск заявил, что безопасность Польши зависят от того, как завершится война в Украине. В то же время он подчеркнул, что Варшава не будет отправлять в нашу страну военный контингент.

Свою позицию премьер Польши объяснил во время выступления перед Сеймом, передает корреспондентка 24 Канала.

Смотрите также Не понимает последствий своих действий, – ветеран США предположил, почему Трамп давит именно на Украину

Почему Польша не предоставит своих миротворцев

Туск подчеркнул, что безопасность в Украине является одним из элементов безопасности для самой Польши. Именно поэтому его страна так активно помогает Киеву после начала полномасштабного вторжения.

Если Украина выживет, сохранит свой статус суверенного, полностью независимого, прозападного государства, будет однозначно большая безопасность для Польши и Европы. Если Украина проиграет войну, или, если примет условия мира, перемирия, капитуляции, которые ослабят ее суверенитет и облегчат Путину получение контроля над Украиной, тогда, бесспорно, и мы все с этим согласны, Польша окажется в гораздо более сложной политической ситуации,

– признал политик.

Впрочем, Дональд Туск в очередной раз подчеркнул, что не планирует отправлять свои войска в Украину. Польша аргументирует это тем, что нуждается в собственной армии для защиты восточного фланга НАТО.

К слову, Турция рассматривает возможность отправки своих войск в Украину в рамках миротворческой миссии при условии достижения соглашения.