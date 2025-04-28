Россия не будет уважать миротворцев ООН: Ходжес сказал, с кем будет считаться Кремль

Россия не будет уважать ни миротворцев ООН, ни иностранный контингент, ни наблюдательную миссию, если это не будут реальные силы сдерживания. Так, Кремль только тогда будет придерживаться условий перемирия и режима прекращения огня, когда против него немедленно будут применять силу после каждого нарушения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление экс-командующего армии США в Европе Бена Ходжеса в эфире телемарафона.

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Что может сдерживать Россию

Комментируя все заявления, которые звучат в Овальном кабинете, Киеве и Эр-Рияде о перемирии и прекращении огня, Ходжес заявил, что это не мирные переговоры, а лишь первый подготовительный этап к реальному прекращению войны. Кроме того, следует найти силы, которые будут заставлять Россию соблюдать перемирие. По словам Ходжеса, только после этого будет реальное прекращение огня и перемирие.

Так, Ходжес убежден, что без силы сдерживания для России никакое перемирие долго не продержится. По его словам, безразлично, как будут называться эти силы – миротворцы, иностранный контингент или наблюдательной миссией. По его словам, дело не в названиях или форматах, а в том, чтобы эти силы действительно сдерживали Россию.

Мы уже имели наблюдателей на Донбассе – храбрых мужчин и женщин в бронированных внедорожниках, но россияне не имели к ним никакого уважения. И они так же не будут иметь никакого уважения к миротворческой миссии ООН. Москва реально будет уважать только тех, кто реально будет иметь силу и мандат ее применить,

– убежден Ходжес.

Генерал объяснил, что при таких условиях все должно развиваться по следующему сценарию: как только россияне нарушают перемирие, силы сдерживания должны немедленно ответить. Ходжес убежден, что "произойдет так два или три раза, россияне пожалуются, но в результате – прекратят нарушать".

К примеру приводят натовский контингент, который Альянс направил в Боснию в 1995 году для выполнения договоренностей. Это были не наблюдатели, а военные, готовые к боевым действиям, с четкой структурой командования, мандатом и правилами применения оружия.

"Не начинайте обсуждать, где и сколько военных разместить, пока не решите, что они должны выполнять и не утвердите правила применения силы. Только тогда можно принять решение. Мили сдерживания должны быть в зоне разграничения между россиянами и украинцами, кто-то – в тылу. А главное – они должны немедленно наказывать россиян за любое нарушение без необходимости звонить за разрешением в Брюссель или Лондон", – резюмировал Ходжес.

Ранее Ходжес раскритиковал мирный план Дональда Трампа. Генерал заявил, что у Украины есть непроигрышные позиции на фронте, а потому она не должна соглашаться на такие условия.