Европейские миротворцы не будут воевать против России, Макрон

В последнее время много говорят о миротворческой миссии западных войск в Украине. Эммануэль Макрон прокомментировал это.

Президент Франции Эмманюэль Макрон сказал, что европейские военные в рамках потенциальной миротворческой миссии в Украине не будут размещены на линии фронта и не будут участвовать в боевых действиях. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на трансляцию Общественного.

Смотрите также Ермак ответил, какие сейчас отношения Украины и США после перепалки в Белом доме

Они будут сдерживать российские войска

По словам президента Франции, европейские силы будут гарантировать ситуацию на месте, но они будут дислоцироваться на мирных территориях и не будут привлечены на линии фронта.

Они будут сдерживать российские силы от потенциальных атак. Наличие стратегических баз будет признаком поддержки Украины со стороны европейских партнеров и других союзников,

– пояснил президент Франции.

Кроме того, Макрон добавил, что западные военные будут обучать украинских военных на нашей территории, а в случае новой агрессии – будут коммуницировать с ними. Также он подчеркнул, что миротворческая миссия – это карты в руках как европейцев, так и украинцев в будущих переговорах.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что "никто не хочет затягивать в войну ту или иную страну". По его словам, европейский контингент важен для того, чтобы контролировать ситуацию.

По словам Зеленского, контингент – это боевой состав, но он нужен для того, чтобы мониторить ситуацию и проводить совместные тренировки, а также, чтобы исключить любые желания России вернуться с новой волной агрессии.