Президент Франції Емманюель Макрон сказав, що європейські військові в межах потенційної миротворчої місії в Україні не будуть розміщені на лінії фронту та не братимуть участі у бойових діях. Про це пише 24 Канал із посиланням на трансляцію Суспільного.

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Вони будуть стримувати російські війська

За словами президента Франції, європейські сили будуть гарантувати ситуацію на місці, але вони дислокуватимуться на мирних територіях і не будуть залучені на лінії фронту.

Вони будуть стримувати російські сили від потенційних атак. Наявність стратегічних баз буде ознакою підтримки України з боку європейських партнерів та інших союзників,

– пояснив президент Франції.

Крім того, Макрон додав, що західні військові навчатимуть українських військових на нашій території, а в разі нової агресії – комунікуватимуть із ними. Також він підкреслив, що миротворча місія – це карти в руках як європейців, так і українців у майбутніх переговорах.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що "ніхто не хоче затягувати у війну ту чи іншу країну". За його словами, європейський контингент важливий для того, аби контролювати ситуацію.

За словами Зеленського, контингент – це бойовий склад, але він потрібен для того, щоб моніторити ситуацію та проводити спільні тренування, а також, щоб унеможливити будь-які бажання Росії повернутися з новою хвилею агресії.