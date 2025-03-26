Глава Офиса президента Андрей Ермак объяснил, что отношения между Украиной и Соединенными Штатами Америки после перепалки в Белом доме "вернулись в нормальное русло". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Мы на правильном пути

Ермак считает, что два раунда переговоров о возможном прекращении огня, которые состоялись в Саудовской Аравии, показали чиновникам США, что Украина готова работать с президентом Дональдом Трампом.

По его словам, такие заявления противоречат российскому подходу к переговорам. Он пояснил, что подход врага предполагает выдвижение условий для заключения мирного соглашения.

Я думаю, что мы отлично общаемся с американцами. Я думаю, что мы снова на верном пути,

– добавил Ермак.

Он пояснил, что во время переговоров Украина показала, что настроена очень серьезно на перемирие, и США это поняли.

По его мнению, требование России об ослаблении санкций ради перемирия в Черном море свидетельствует о подходе Кремля к мирным переговорам в целом. По его словам, это показывает, что Россия не приняла прекращение огня, что является нонсенсом.