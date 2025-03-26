Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова украинского президента во время совместной пресс-конференции с Эммануэлем Макроном 26 марта в Париже.

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Что заявил Зеленский

Президент Украины заявил, что переговоры с США в Саудовской Аравии помогли в решении вопроса разблокирования военной помощи, которая сейчас нужна нашему государству.

Я бы не хотел говорить, на какой процент она нам нужна. Сегодня каждый процент важен, когда борешься за свою независимость с российским агрессором,

– отметил Зеленский.

Кроме того, он отметил, что обмен разведывательными данными с США помогает прежде всего в защите гражданского населения, а также для ВСУ. Разблокирование помощи – важный шаг, считает президент.

Также украинский лидер рассказал об иностранном контингенте. Сейчас этот вопрос обсуждается, но конкретных решений еще нет.