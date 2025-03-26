Однако, стремясь заключить мирное соглашение между странами, американский лидер отдал Кремлю "козыри", с помощью которых Украина могла давить на Москву. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Какие "козыри" в переговорах Трамп отдал России

По данным издания, Трамп использует различные подходы к сторонам войны. Он давит на Украину, но проявляет больше терпения и мягких уговоров к российскому диктатору Владимиру Путину.

Такие действия отражают его собственное восприятие "вопиющего дисбаланса сил". Там добавляют, что, несмотря на упреки Трампа президенту Зеленскому в том, что он "не имеет карт", американский лидер собственноручно отдал некоторые из них в руки россиян. В Politico назвали 7 "козырей", которые Трамп отдал Кремлю.

Телефонные звонки Путину

Американский президент фактически не скрывал своего желания сблизиться с Россией, проведя 90-минутный телефонный разговор с Путиным после вступления в должность. Такие действия Трампа положили конец трехлетней изоляции России со стороны США при экс-президенте Джо Байдене, который прекратил диалог с диктатором после его вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Добавим, что еще один звонок состоялся после того, как Путин отказался принять условия 30-дневного прекращения огня, о которых Соединенные Штаты уже договорились с Украиной.

В издании отмечают, что в случае, если бы Трамп дольше откладывал разговор с главой Кремля, он имел бы больше рычагов влияния на Россию, чтобы настаивать на дополнительных уступках в переговорах по войне.

Проведение переговоров с Россией без присутствия Украины

В середине февраля высокопоставленные чиновники США и России встретились в Саудовской Аравии и наметили план возобновления сотрудничества между странами в нескольких направлениях. Это включало восстановление кадрового состава посольств в Вашингтоне и Москве, потенциальное экономическое сотрудничество и ослабление санкций, которые ввели из-за российского вторжения в Украину.

Эти инициативы могли бы быть отложены и согласованы только при том условии, что Россия и Украина достигнут мирного соглашения. То, что этого не произошло, и то, что Украину и европейских союзников не пригласили на эти переговоры, помогает понять, почему администрация Трампа больше не согласовывает и не координирует свои действия с союзниками.

Публичное обсуждение того, от чего Украине, вероятно, придется отказаться

Президент США не ответил, от чего Кремль должен отказаться в рамках мирного соглашения. Зато он и его помощники часто и недвусмысленно говорят о том, что Украина должна отказаться от части своей территории, которая сейчас оккупирована Россией.

Кроме этого, течение последней недели Трамп заявил, что уже ведутся дискуссии о том, какая страна будет контролировать различные регионы Украины, в том числе Запорожскую атомную электростанцию.

Ранее американский лидер также предположил, что в случае, если Украина надеется сохранить контроль над объектом, она должна рассмотреть возможность позволить американским компаниям управлять станцией после войны. Вероятно, таким образом Трамп пытается обеспечить возврат 120 миллиардов долларов оборонной помощи, которую Америка предоставила государству с начала войны.

Заметим, что, несмотря на опасения, что американский лидер пытается требовать от Украины деньги, Зеленский согласился подписать соглашение о добыче полезных ископаемых в знак своей приверженности мирному процессу и дипломатии Трампа. В то же время России не пришлось идти на такие действия.

Применение максимального давления на Украину

Напомним, что Трамп буквально "набросился" на Зеленского в Овальном кабинете после того, как украинский глава государства публично поставил под сомнение серьезность намерений России по окончанию войны. Тогда он продемонстрировал последовательную готовность применить рычаги давления на лидера Украины.

После спора в Белом доме Трамп временно прекратил всю оборонную помощь США и обмен разведданными с Украиной. Более того, он также повторил призыв Путина к новым выборам в Украине, которые запрещены во время военного положения, и назвал Зеленского "диктатором".

Исключение гарантий безопасности для Украины и членства в НАТО в долгосрочной перспективе

Трамп отказался рассматривать возможность предоставления "американской жесткой силы" для обеспечения безопасности Украины после потенциального перемирия с Россией. Такими действиями он заставил Европу бороться за увеличение оборонных расходов и производства.

Он также предложил экономическое соглашение, которое предоставит США значительную долю в будущих доходах Украины от добычи редкоземельных полезных ископаемых, как фактическую гарантию безопасности, и предположил, что присутствие американцев на украинской территории может сдержать Путина от новых нападений.

В то же время Трамп угрожал Путину в социальных сетях, что может усилить экономические санкции против России. Однако впоследствии быстро отступил и заявил, что Украина больше препятствует мирным переговорам.

Стоит отметить, что после того, как российский лидер отказался согласиться на полное 30-дневное прекращение огня, о котором договорились США и Украина, Трамп не раскритиковал решение российского диктатора. Зато он похвалил готовность главы Кремля прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру.

Прекращение усилий по привлечению России к ответственности

После телефонного разговора Трампа с Путиным Штаты вышли из многонациональной группы, которая должна была расследовать действия лидеров, ответственных за вторжение России в Украину, включая Путина.

Администрация также сократила финансирование Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета, которая подробно исследовала массовую депортацию украинских детей в Россию. Там заявили, что пересматривают эти действия.

Заметим, что такие шаги также совпадают с решением нескольких агентств национальной безопасности прекратить скоординированные усилия по противодействию российским кибератакам и дезинформации.

Тезис о "вине обеих сторон"

Трамп принял тезис Путина о "первопричинах войны", а именно о том, что Россия якобы "была вынуждена вторгнуться из-за желания Украины вступить в НАТО". Кроме этого, администрация президента США легитимизировала позицию Кремля о том, что независимость ряда бывших советских социалистических республик "остается нерешенным вопросом".

В то же время американский президент и его команда отвергают необходимость решения фундаментальной проблемы, которая лежит в основе конфликта – глубокое убеждение Путина в том, что Украина не должна быть независимой.