Однак, прагнучи укласти мирну угоду між країнами, американський лідер віддав Кремлю "козирі", з допомогою яких Україна могла тиснути на Москву. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Які "козирі" в переговорах Трамп віддав Росії

За даними видання, Трамп використовує різні підходи до сторін війни. Він тисне на Україну, але виявляє більше терпіння і м'яких умовлянь до російського диктатора Владіміра Путіна.

Такі дії відображають його власне сприйняття "кричущого дисбалансу сил". Там додають, що, попри дорікання Трампа президенту Зеленському в тому, що він "не має карт", американський лідер власноруч віддав деякі з них в руки росіян. У Politico назвали 7 "козирів", які Трамп віддав Кремлю.

Телефонні дзвінки Путіну

Американський президент фактично не приховував свого бажання зблизитися з Росією, провівши 90-хвилинну телефонну розмову з Путіним після вступу на посаду. Такі дії Трампа поклали край трирічній ізоляції Росії з боку США за експрезидента Джо Байдена, який припинив діалог з диктатором після його вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Додамо, що ще один дзвінок відбувся після того, як Путін відмовився прийняти умови 30-денного припинення вогню, про які Сполучені Штати вже домовилися з Україною.

У виданні зазначають, що у випадку, якби Трамп довше відкладав розмову з очільником Кремля, він мав би більше важелів впливу на Росію, щоб наполягати на додаткових поступках у переговорах щодо війни.

Проведення переговорів з Росією без присутності України

У середині лютого високопосадовці США та Росії зустрілися у Саудівській Аравії та окреслили план відновлення співпраці між країнами в кількох напрямках. Це включало відновлення кадрового складу посольств у Вашингтоні та Москві, потенційне економічне співробітництво та послаблення санкцій, які запровадили через російське вторгнення в Україну.

Ці ініціативи могли б бути відкладені та погоджені лише за тієї умови, що Росія та Україна досягнуть мирної угоди. Те, що цього не сталося, і те, що Україну та європейських союзників не запросили на ці переговори, допомагає зрозуміти, чому адміністрація Трампа більше не узгоджує та не координує свої дії з союзниками.

Публічне обговорення того, від чого Україні, ймовірно, доведеться відмовитися

Президент США не відповів, від чого Кремль повинен відмовитися в рамках мирної угоди. Натомість він та його помічники часто і недвозначно говорять про те, що Україна має відмовитися від частини своєї території, яка наразі окупована Росією.

Окрім цього, протягом останнього тижня Трамп заявив, що вже ведуться дискусії про те, яка країна буде контролювати різні регіони України, в тому числі Запорізьку атомну електростанцію.

Раніше американський лідер також припустив, що у випадку, якщо Україна сподівається зберегти контроль над об'єктом, вона має розглянути можливість дозволити американським компаніям керувати станцією після війни. Ймовірно, таким чином Трамп намагається забезпечити повернення 120 мільярдів доларів оборонної допомоги, яку Америка надала державі з початку війни.

Зауважимо, що, попри побоювання, що американський лідер намагається вимагати від України гроші, Зеленський погодився підписати угоду про видобуток корисних копалин на знак своєї прихильності до мирного процесу та дипломатії Трампа. Водночас Росії не довелося йти на такі дії.

Застосування максимального тиску на Україну

Нагадаємо, що Трамп буквально "накинувся" на Зеленського в Овальному кабінеті після того, як український глава держави публічно поставив під сумнів серйозність намірів Росії щодо закінчення війни. Тоді він продемонстрував послідовну готовність застосувати важелі тиску на лідера України.

Після суперечки в Білому домі Трамп тимчасово припинив всю оборонну допомогу США та обмін розвідданими з Україною. Ба більше, він також повторив заклик Путіна до нових виборів в Україні, які заборонені під час воєнного стану, та назвав Зеленського "диктатором".

Виключення гарантій безпеки для України та членства в НАТО в довгостроковій перспективі

Трамп відмовився розглядати можливість надання "американської жорсткої сили" для гарантування безпеки України після потенційного перемир’я з Росією. Такими діями він змусив Європу боротися за збільшення оборонних витрат та виробництва.

Він також запропонував економічну угоду, яка надасть США значну частку в майбутніх прибутках України від видобутку рідкісноземельних корисних копалин, як фактичну гарантію безпеки, та припустив, що присутність американців на українській території може стримати Путіна від нових нападів.

Водночас Трамп погрожував Путіну в соціальних мережах, що може посилити економічні санкції проти Росії. Проте згодом швидко відступив та заявив, що Україна більше перешкоджає мирним переговорам.

Варто зазначити, що після того, як російський лідер відмовився погодитися на повне 30-денне припинення вогню, про яке домовилися США та Україна, Трамп не розкритикував рішення російського диктатора. Натомість він похвалив готовність очільника Кремля припинити атаки на енергетичну інфраструктуру.

Припинення зусиль щодо притягнення Росії до відповідальності

Після телефонної розмови Трампа з Путіним Штати вийшли з багатонаціональної групи, що повинна була розслідувати дії лідерів, відповідальних за вторгнення Росії в Україну, включно з Путіним.

Адміністрація також скоротила фінансування Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету, яка детально досліджувала масову депортацію українських дітей до Росії. Там заявили, що переглядають ці дії.

Зауважимо, що такі кроки також збігаються з рішенням кількох агентств національної безпеки припинити скоординовані зусилля з протидії російським кібератакам і дезінформації.

Теза про "провину обох сторін"

Трамп прийняв тезу Путіна щодо "першопричин війни", а саме про те, що Росія нібито "була змушена вторгнутися через бажання України вступити до НАТО". Окрім цього, адміністрація президента США легітимізувала позицію Кремля про те, що незалежність низки колишніх радянських соціалістичних республік "залишається нерозв'язаним питанням".

Водночас американський президент та його команда відкидають необхідність розв'язання фундаментальної проблеми, яка лежить в основі конфлікту – глибоке переконання Путіна в тому, що Україна не повинна бути незалежною.