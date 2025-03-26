Якщо Москва порушить перемир'я, Трамп навряд чи зможе вжити рішучих заходів. Єдиним реальним кроком може бути постачання Україні великої кількості необхідної зброї. Політолог та експерт-міжнародник Максим Несвітайлов оцінив 24 Каналу таку ймовірність.

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У яких випадках не спрацювала стратегія Трампа

За словами Несвітайлова, дії Трампа завжди передбачувані. У бізнесі та політиці він діє за одним і тим самим алгоритмом. Коли потрібно розв'язати певне питання, він знаходить слабке місце, тисне на нього, а з сильними завжди домовляється.

Він ніколи не вирізнявся стратегічним мисленням,

– наголосив він.

Ось, наприклад, президент Франції Еммануель Макрон, коли оголосив позачергові вибори, відразу стало зрозуміло, що у нього є стратегія. У підсумку вона була навіть сміливішою, ніж очікувалося. Він спочатку співпрацював з радикальними лівими, а потім сформував уряд з правоцентристами – це було дуже майстерно. Макрон позбавив своїх конкурентів переваги як під час виборів, так і під час формування уряду.

"Це приклад людини з чіткою стратегією, яку вона успішно реалізувала. А тепер скажіть, де Трамп продемонстрував подібну стратегію? Я можу навести безліч прикладів, коли це не спрацювало", – зазначив Максим Несвітайлов.

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Наприклад, обіцянка побудувати стіну з Мексикою і змусити її за неї заплатити – не спрацювало. Коли він заявляв, що домовиться з Кім Чен Ином про згортання ядерної програми, цього теж не сталося. Він навіть постійно повторює одні й ті ж фрази: "Якби я був президентом, ядерної зброї у Північної Кореї не було б", "Якби я був президентом, війна вже закінчилася б". І це його логіка – просто, щоб він був президентом, і все нібито було б добре.

Що стосується Сирії, Трамп намагався показати силу, але результату не було. В Афганістані війна зайшла в глухий кут. Замість того, щоб розв'язати проблему, він просто залишив проамериканський уряд, з яким США співпрацювали багато років, і підписав угоду з талібами про виведення американських військ. Це рішення було прийнято ще за Трампа, а війська виводилися за часів президентства Джо Байдена.

Якщо говорити про те, що буде далі, я думаю, що нічого особливого не станеться. Мені здається, що у Трампа немає козирів для тиску на Росію,

– підсумував експерт-міжнародник.

Єдиний спосіб, який би спрацював миттєво – це значне посилення військової підтримки України, але є сумніви, що Трамп на це піде.