Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова українського президента під час спільної пресконференції з Еммануелем Макроном 26 березня в Парижі.
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Що заявив Зеленський
Президент України заявив, що переговори зі США в Саудівській Аравії допомогли в розв'язанні питання розблокування військової допомоги, яка зараз потрібна нашій державі.
Я б не хотів говорити, на який відсоток вона нам потрібна. Сьогодні кожен відсоток важливий, коли борешся за свою незалежність із російським агресором,
– зазначив Зеленський.
Окрім того, він зазначив, що обмін розвідувальними даними зі США допомагає передусім у захисті цивільного населення, а також для ЗСУ. Розблокування допомоги – важливий крок, вважає президент.
Також український лідер розповів про іноземний контингент. Наразі це питання обговорюється, але конкретних рішень ще немає.