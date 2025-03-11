США не поддержали идею о европейских миротворцах в Украине, – New York Times

Во время встречи делегаций Украины и США в Саудовской Аравии 11 марта обсуждался вопрос размещения европейских миротворческих войск в Украине. Американская сторона не выразила поддержки этой идее.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на New York Times. При этом представители США заявили, что оптимистично настроены относительно встречи и ожидают "фантастических новостей для человечества".

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США не поддержали отправку миротворцев в Украину

Перспективу с миротворцами в условиях прекращения огня ранее обсуждали высокопоставленные военные чиновники во время встречи во Франции

Соединенные Штаты ... не предложили поддержки роли европейских миротворцев в Украине в условиях прекращения огня ... во вторник, когда продолжались переговоры в Джидде,

– пишет издание.

При этом там также отметили, что "более широкие цели Украины" в переговорах с США заключаются в том, чтобы замедлить последствия ее военных усилий от изменения политики Трампа в отношении России. Это в свою очередь может помочь выиграть время для Европы, чтобы увеличить помощь.

Украина не хочет уступать своими настояниями прекратить огонь. Тем более Россия имеет потенциал для восстановления своей армии после любой паузы в боевых действиях и может потом повторно вторгнуться на украинскую территорию.

К слову, генсек НАТО Марк Рютте считает, что над мирным соглашением и миротворческой миссией важно работать параллельно.