В переговорах на уровне начальников штабов по созданию международных "сил безопасности" для Украины примут участие представители более 30 стран. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на АР и на слова анонимного французского чиновника.

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Они должны будут гарантировать перемирие

СМИ уточняют, что во встрече примут участие начальники штабов почти всех государств НАТО, кроме США, а также нейтральных Ирландии, Кипра и Австрии. Кроме того, дистанционно примут участие Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея.

Представителем Украины будет военный чиновник, который является членом Совета национальной безопасности и обороны.

В первой части переговоров 11 марта военным представят план Франции и Великобритании с изложенным созданием "коалиции желающих" гарантировать потенциальное мирное урегулирование в Украине.

Эти силы направят на успокоение Украины и сдерживание нового российского наступления после любого прекращения огня.

Во второй части переговоров будут "более точные и конкретные" дискуссии. В частности, участникам будет предложено сказать, могут ли их вооруженные силы сделать свой вклад и какой именно.

Однако окончательное решение об участии в этой миссии будет приниматься на политическом уровне каждой страны. Известно, что Украина ведет переговоры с Францией о возможной миротворческой миссии при условии прекращения огня. Однако решение требует консенсуса стран-партнеров.