Через несколько часов после прекращения огня в Украину могут войти миротворцы, – Макрон и Стармер

Сразу после заключения мирного соглашения между Украиной и Россией Европа может ввести своих миротворцев для сдерживания оккупантов. Для этого партнерам понадобится всего несколько часов.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, которых цитирует Le Monde.

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В Европе готовы к будущему развертыванию миротворцев в Украине

Некоторые страны Европейского Союза озвучили планы по созданию миротворческих сил для обеспечения безопасности Украины. Их войска готовы войти на территорию Украины после заключения соглашения о прекращении огня с Россией.

Вполне серьезно создание миротворческих сил говорят члены "коалиции желающих", штаб-квартира которой заработала в Париже. Там завершается формирование структур командования и управления. По словам Стармера, через год штаб-квартиру переместят в Лондон.

Они (Макрон и Стармер – 24 Канал) также приветствовали разработку надежных оперативных планов развертывания сил поддержки – Многонациональных сил для Украины – после окончания боевых действий, чтобы помочь обеспечить безопасность на море и в небе Украины и восстановить вооруженные силы страны,

– сообщили журналисты.

К слову, координировать миротворческие силы в Украине будут из Киева, центр будет возглавлять британский офицер. Потенциальный военный контингент Франции и Великобритании в Украине будет составлять около 50 000 военнослужащих. Также, чтобы иностранцы были обеспечены безопасностью, Кир Стармер просит США об их воздушном прикрытии.

Издание также пишет, что Лондон, Париж и Киев совместно заявили, что хотят заставить Москву выполнить "полное и безусловное прекращение огня".