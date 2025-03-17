У Стармера заявили о "значительном количестве" стран, готовых прислать миротворческие войска в Украину

В случае мирного соглашения с Россией миротворцев в Украину готова отправить не только Великобритания. В так называемую "коалицию желающих" могут войти более 30 стран.

Об этом в понедельник, 17 марта, рассказал пресс-секретарь Кира Стармера, передает 24 Канал. Однако чиновник не уточнил, какие именно страны согласились стать частью контингента, кроме Великобритании и Франции, о чем ранее говорил Эмманюэль Макрон.

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Что известно о миротворцах

Напомним, накануне, 15 марта, британский премьер-министр провел онлайн-встречу для обсуждения поддержки Украины. Лидеры 26 западных стран общались и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Совета ЕС Антонио Коштой.

Объемы помощи будут варьироваться, но это будет значительная сила со значительным количеством стран, которые предоставят свои войска,

– отметил спикер Стармера по результатам встречи.

Он добавил, что "коалиция желающих" будет предусматривать больше, чем отправка войск, в частности, возможно участие стран в других формах.

Кроме того, спикера спросили, позволят ли британским войскам в Украине при необходимости открывать огонь в ответ агрессору. Он ответил: "Стоит помнить, что Россия не спрашивала Украину, когда разворачивала войска".

К слову, 20 марта в Лондоне военные руководители перейдут от планов создания многонациональных миротворческих сил к оперативной фазе. Они обсудят конкретные места развертывания контингента на территории Украины.