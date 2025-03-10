Италия надеется, что Европе не придется отправлять свои войска в Украину, –Тайяни

Франция и Великобритания разработали план перемирия в Украине. Он предусматривает отправку туда 30 тысяч европейских военных для обеспечения режима прекращения огня.

Премьер Италии Джорджия Мелони уже заявила, что не будет отправлять в Украину миротворцев. Глава МИД страны Антонио Таяни выразил надежду, что Европе не придется предоставлять Киеву свои войска, передает 24 Канал.

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Чего ожидают в Риме

Так, Рим считает, что война в Украине может закончиться до конца 2025 года. Поэтому, по словам Таяни, идея президента Франции Макрона относительно европейских миротворцев может не понадобиться.

Министр отметил, что союзники должны работать над справедливым мирным договором, в котором Европа будет играть ключевую роль, и который будет уважать позицию Украины.

Наши военные не пойдут на фронт в Украине – ни в составе миссии НАТО, ни в рамках европейской инициативы. Другое дело – миротворческая миссия ООН, которая может стать силой разграничения после достижения мира,

– заявил глава итальянского МИД.

К слову, ранее Туск объяснил, почему Польша не будет отправлять своих военных в Украину.