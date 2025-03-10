Речь идет о 31-страничном документе, в котором рассматриваются технические детали по мониторингу и обеспечению соблюдения режима прекращения огня вдоль более 1 126 километров линии фронта. Это один из самых детальных планов прекращения огня в Украине, которые когда-либо были опубликованы, передает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Сценарий прекращения огня в Украине

На прошлой неделе швейцарский аналитический центр Geneva Center for Security Policy обнародовал сценарий прекращения огня.

В нем предлагают создать буферную зону шириной не менее 9,6 километра, которую будут патрулировать 5000 гражданских наблюдателей и полицейских. Для их защиты может понадобиться до 10 000 иностранных военных.

Наблюдатели будут контролировать соблюдение режима прекращения огня и отвод тяжелого вооружения на согласованное расстояние от буферной зоны. Миссия будет работать под мандатом ООН или другой международной организации.

Эта сила могла бы помочь избежать эскалации из-за недоразумения, но она будет отделена от любых "гарантий безопасности" для Украины на случай нового вторжения России.

Документ женевской группы предлагает создать международную мониторинговую миссию, которая будет работать совместно с комиссией, в состав которой войдут представители российских и украинских военных. Эта комиссия могла бы решать вопросы, такие как обмен пленными, разминирования и создания гуманитарных коридоров в буферной зоне.

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Томас Гремингер, директор женевского центра, возглавлял наблюдение за прекращением огня в Украине с 2017 по 2020 год как генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Он заявил, что собрал группу экспертов по вопросам прекращения огня вскоре после начала российского вторжения в 2022 году, чтобы разработать варианты обеспечения более устойчивого соглашения о перемирии, чем предыдущее минское соглашение.

Эксперты, привлеченные к разработке плана, включали представителей международных организаций и бывших военных командиров с миротворческим опытом. Они настаивали на конфиденциальности из-за чувствительности вопроса.

Известно, что Гремингер отдельно организовывал закрытые встречи между внешнеполитическими экспертами из Украины, России, США и Европы.

Сейчас часть аналитиков скептически оценивает перспективы прекращения огня, учитывая, что Кремль постоянно демонстрировал нежелание признавать независимость и суверенитет Украины.