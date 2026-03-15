НАТО "охотится" за подводными лодками России в Арктике: Business Insider объяснило цель Альянса

НАТО расширяет военное присутствие в Арктике и Северной Атлантике, усиливая патрулирование и проведение операций для выявления российских подводных лодок до того, как они смогут выйти в Атлантический океан.

Соответствующие меры, в частности, осуществляют для сохранения безопасности в этом регионе. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на западных чиновников.

Смотрите также Американские генералы были шокированы: что изменило отношение стран НАТО к Украине

Как контролируют ситуацию в Арктике?

Начальник Объединенного штаба Норвегии вице-адмирал Руне Андерсен заявил, что за последние 2 – 3 года активность НАТО в этом регионе выросла более чем вдвое из-за повышенной активности подводных лодок России, за которыми надо следить.

Россия имеет один из крупнейших подводных флотов в мире, численность которого около 64 активных субмарин, большинство из которых относится к Северному флоту России, который базируется в Мурманской области на побережье Баренцева моря.

Для выхода в Атлантику и движения к Средиземному или Балтийскому морям они проходят через Арктику, и направляются на юг через Северное море или через стратегический GIUK-пролом между Гренландией, Исландией и Британией.

Чем важны такие операции?

Представитель Верховного главнокомандующего объединенных сил НАТО в Европе, полковник Мартин О'Доннелл сообщил, что в основном союзники пытаются перехватывать подводные лодки в относительно мелководных районах.

Если они выходят в глубокий Атлантический океан, отслеживать их значительно сложнее,

– объяснил он.

Для проведения таких операций страны НАТО используют фрегаты, подводные лодки, вертолеты и патрульную авиацию. Согласно обнародованной информации, некоторые союзники также инвестируют в новые системы наблюдения.

BI рассказало, что в прошлом месяце у побережья Норвегии прошли учения Arctic Dolphin 26, для обороны Северной Атлантики и контроля GIUK-пролома. Также командование JFC Norfolk координирует новую операцию Arctic Sentry.

Усиление присутствия НАТО в регионе, в частности, связано со вступлением Швеции и Финляндии в Альянс после начала полномасштабной войны России против Украины, благодаря чему количество арктических государств в блоке возросло до 7.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте одновременно заявил, что союзники стремятся создать единый подход к безопасности в Арктике и, как отмечает издание, усилить постоянное военное присутствие в вышеупомянутом регионе.

К слову, Business Insider также ранее писало, что страны НАТО меняют тактику применения артиллерии из-за опыта войны в Украине, уделяя больше внимания маскировке и укрытию из-за распространения беспилотников.

Какова сейчас ситуация с Арктикой?