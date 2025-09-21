Укр Рус
Геополитика Европа Британские истребители НАТО начали миссию противовоздушной обороны над Польшей
21 сентября, 08:43
3

Британские истребители НАТО начали миссию противовоздушной обороны над Польшей

Полина Буянова
Основні тези
  • Британские истребители Eurofighter Typhoon патрулировали воздушное пространство Польши в рамках миссии НАТО для сдерживания российских угроз.
  • Миссию "Восточный страж" объявили после вторжений российских дронов в польское воздушное пространство, самолеты вернулись в Великобританию 20 сентября.

Британские истребители начали патрулирование неба над Польшей в рамках миссии НАТО. Это стало ответом на массовые вторжения российских дронов в воздушное пространство страны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Читайте также В НАТО до сих пор не уверены, намеренно ли Россия запустила дроны по Польше, – CNN

Что известно о британских истребителях в Польше?

Вечером в пятницу, 19 сентября, истребители Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании поднялись в небо над Польшей в рамках миссии НАТО по укреплению восточного фланга.

Самолеты патрулировали воздушное пространство, чтобы сдержать возможные угрозы со стороны России. Уже утром 20 сентября оба истребителя вернулись в Великобританию.

Министр обороны Джон Гили заявил, что полеты RAF прислали "четкий сигнал: воздушное пространство НАТО будет защищено".

Я горжусь выдающимися британскими пилотами и экипажами, которые приняли участие в этой успешной операции по защите наших союзников от безрассудной российской агрессии, 
– добавил он.

Справка. НАТО объявило миссию Eastern Sentry ("Восточный страж") 10 сентября после 19 вторжений российских дронов в польское воздушное пространство.

Гили подтвердил участие Великобритании в миссии во время визита на базу RAF Brize Norton пятью днями позже.

Главнокомандующий Воздушных сил Великобритании, маршал авиации Харв Смит, заявил, что британские истребители работают вместе с союзниками на восточном фланге НАТО.

Мы остаемся гибкими, интегрированными и готовыми проектировать авиационную мощь на дальние расстояния, 
– подчеркнул он.

Бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал в эфире 24 Канала, что в случае повторения ситуации с нарушением воздушного пространства Польши должны быть применены не только действия для сбивания этих БпЛА, но и контрудары по объектам запуска этих дронов.

По его словам, Европа должна задуматься над тем, как организовать систему защиты.

Россия нарушает воздушное пространство стран: последние новости

  • Появление 19 дронов в польском воздушном пространстве стало самым серьезным инцидентом такого типа с начала войны и первым случаем, когда член НАТО непосредственно вступил в противодействие российским беспилотникам. Известно, что Польша сбила три из них.
     

  • 14 сентября Румыния стала второй страной Альянса, которая сообщила о вторжении российских БпЛА в свое воздушное пространство.
     

  • 19 сентября страна-член НАТО Эстония сообщила, что три российских военных самолета нарушили ее воздушное пространство на 12 минут во время "беспрецедентно дерзкого" вторжения. Сама Россия традиционно отрицает этот факт.