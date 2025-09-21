Британські винищувачі розпочали патрулювання неба над Польщею у межах місії НАТО. Це стало відповіддю на масові вторгнення російських дронів у повітряний простір країни.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

Що відомо про британські винищувачі в Польщі?

Ввечері в п'ятницю, 19 вересня, винищувачі Eurofighter Typhoon Королівських ВПС Великої Британії піднялись в небо над Польщею в рамках місії НАТО щодо зміцнення східного флангу.

Літаки патрулювали повітряний простір, щоб стримати можливі загрози з боку Росії. Уже вранці 20 вересня обидва винищувачі повернулися до Великої Британії.

Міністр оборони Джон Гілі заявив, що польоти RAF надіслали "чіткий сигнал: повітряний простір НАТО буде захищений".

Я пишаюся видатними британськими пілотами та екіпажами, які взяли участь у цій успішній операції із захисту наших союзників від безрозсудної російської агресії,

– додав він.

Довідка. НАТО оголосило місію Eastern Sentry ("Східний вартовий") 10 вересня після 19 вторгнень російських дронів у польський повітряний простір.

Гілі підтвердив участь Великої Британії у місії під час візиту на базу RAF Brize Norton п'ятьма днями пізніше.

Головнокомандувач Повітряних сил Великої Британії, маршал авіації Харв Сміт, заявив, що британські винищувачі працюють разом з союзниками на східному фланзі НАТО.

Ми залишаємося гнучкими, інтегрованими та готовими проєктувати авіаційну міць на далекі відстані,

– підкреслив він.

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж розповів в етері 24 Каналу, що у випадку повторення ситуації з порушенням повітряного простору Польщі мали б бути застосовані не тільки дії для збиття цих БпЛА, а й контрудари по об'єктах запуску цих дронів.

За його словами, Європа має замислитись над тим, як організувати систему захисту.

