Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.
Що відомо про британські винищувачі в Польщі?
Ввечері в п'ятницю, 19 вересня, винищувачі Eurofighter Typhoon Королівських ВПС Великої Британії піднялись в небо над Польщею в рамках місії НАТО щодо зміцнення східного флангу.
Літаки патрулювали повітряний простір, щоб стримати можливі загрози з боку Росії. Уже вранці 20 вересня обидва винищувачі повернулися до Великої Британії.
Міністр оборони Джон Гілі заявив, що польоти RAF надіслали "чіткий сигнал: повітряний простір НАТО буде захищений".
Я пишаюся видатними британськими пілотами та екіпажами, які взяли участь у цій успішній операції із захисту наших союзників від безрозсудної російської агресії,
– додав він.
Довідка. НАТО оголосило місію Eastern Sentry ("Східний вартовий") 10 вересня після 19 вторгнень російських дронів у польський повітряний простір.
Гілі підтвердив участь Великої Британії у місії під час візиту на базу RAF Brize Norton п'ятьма днями пізніше.
Головнокомандувач Повітряних сил Великої Британії, маршал авіації Харв Сміт, заявив, що британські винищувачі працюють разом з союзниками на східному фланзі НАТО.
Ми залишаємося гнучкими, інтегрованими та готовими проєктувати авіаційну міць на далекі відстані,
– підкреслив він.
Колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж розповів в етері 24 Каналу, що у випадку повторення ситуації з порушенням повітряного простору Польщі мали б бути застосовані не тільки дії для збиття цих БпЛА, а й контрудари по об'єктах запуску цих дронів.
За його словами, Європа має замислитись над тим, як організувати систему захисту.
Росія порушує повітряний простір країн: останні новини
Поява 19 дронів в польському повітряному просторі стала найсерйознішим інцидентом такого типу з початку війни та першим випадком, коли член НАТО безпосередньо вступив у протидію російським безпілотникам. Відомо, що Польща збила три з них.
14 вересня Румунія стала другою країною Альянсу, яка повідомила про вторгнення російських БпЛА у свій повітряний простір.
19 вересня країна-член НАТО Естонія повідомила, що три російські військові літаки порушили її повітряний простір на 12 хвилин під час "безпрецедентно зухвалого" вторгнення. Сама Росія традиційно заперечує цей факт.