Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.
Что известно о британских истребителях в Польше?
Вечером в пятницу, 19 сентября, истребители Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании поднялись в небо над Польшей в рамках миссии НАТО по укреплению восточного фланга.
Самолеты патрулировали воздушное пространство, чтобы сдержать возможные угрозы со стороны России. Уже утром 20 сентября оба истребителя вернулись в Великобританию.
Министр обороны Джон Гили заявил, что полеты RAF прислали "четкий сигнал: воздушное пространство НАТО будет защищено".
Я горжусь выдающимися британскими пилотами и экипажами, которые приняли участие в этой успешной операции по защите наших союзников от безрассудной российской агрессии,
– добавил он.
Справка. НАТО объявило миссию Eastern Sentry ("Восточный страж") 10 сентября после 19 вторжений российских дронов в польское воздушное пространство.
Гили подтвердил участие Великобритании в миссии во время визита на базу RAF Brize Norton пятью днями позже.
Главнокомандующий Воздушных сил Великобритании, маршал авиации Харв Смит, заявил, что британские истребители работают вместе с союзниками на восточном фланге НАТО.
Мы остаемся гибкими, интегрированными и готовыми проектировать авиационную мощь на дальние расстояния,
– подчеркнул он.
Бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал в эфире 24 Канала, что в случае повторения ситуации с нарушением воздушного пространства Польши должны быть применены не только действия для сбивания этих БпЛА, но и контрудары по объектам запуска этих дронов.
По его словам, Европа должна задуматься над тем, как организовать систему защиты.
Россия нарушает воздушное пространство стран: последние новости
Появление 19 дронов в польском воздушном пространстве стало самым серьезным инцидентом такого типа с начала войны и первым случаем, когда член НАТО непосредственно вступил в противодействие российским беспилотникам. Известно, что Польша сбила три из них.
14 сентября Румыния стала второй страной Альянса, которая сообщила о вторжении российских БпЛА в свое воздушное пространство.
19 сентября страна-член НАТО Эстония сообщила, что три российских военных самолета нарушили ее воздушное пространство на 12 минут во время "беспрецедентно дерзкого" вторжения. Сама Россия традиционно отрицает этот факт.