Что известно о британских истребителях в Польше?

Вечером в пятницу, 19 сентября, истребители Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании поднялись в небо над Польшей в рамках миссии НАТО по укреплению восточного фланга.

Самолеты патрулировали воздушное пространство, чтобы сдержать возможные угрозы со стороны России. Уже утром 20 сентября оба истребителя вернулись в Великобританию.

Министр обороны Джон Гили заявил, что полеты RAF прислали "четкий сигнал: воздушное пространство НАТО будет защищено".

Я горжусь выдающимися британскими пилотами и экипажами, которые приняли участие в этой успешной операции по защите наших союзников от безрассудной российской агрессии,

– добавил он.

Справка. НАТО объявило миссию Eastern Sentry ("Восточный страж") 10 сентября после 19 вторжений российских дронов в польское воздушное пространство.

Гили подтвердил участие Великобритании в миссии во время визита на базу RAF Brize Norton пятью днями позже.

Главнокомандующий Воздушных сил Великобритании, маршал авиации Харв Смит, заявил, что британские истребители работают вместе с союзниками на восточном фланге НАТО.

Мы остаемся гибкими, интегрированными и готовыми проектировать авиационную мощь на дальние расстояния,

– подчеркнул он.

Бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал в эфире 24 Канала, что в случае повторения ситуации с нарушением воздушного пространства Польши должны быть применены не только действия для сбивания этих БпЛА, но и контрудары по объектам запуска этих дронов.

По его словам, Европа должна задуматься над тем, как организовать систему защиты.

