"Здесь не будет проукраинских властей": сторонники Орбана митинговали у посольства в Будапеште
- В Будапеште прошел митинг возле посольства Украины, организованный сторонниками премьер-министра Виктора Орбана.
- На акции выступали с заявлениями против поддержки Украины, а также присутствовали высокопоставленные чиновники, такие как Петер Сийярто и Мате Кочиш.
В столице Венгрии Будапеште состоялся митинг возле посольства Украины. На акцию собрались сторонники премьер-министра Виктора Орбана, которые выступали с критикой Украины.
Участники протеста делали заявления о том, что в стране "не будет проукраинской власти". Об этом сообщает Index.
Что известно о митинге?
Акция состоялась 7 марта возле украинского дипломатического представительства в Будапеште. На место пришли десятки сторонников венгерского премьера Виктора Орбана. Среди них были и глава МИД Петер Сийярто и глава фракции "Фидес" Мате Кочиш.
Во время митинга участники произносили заявления против поддержки Украины. Некоторые из них утверждали, что Венгрия должна проводить политику, ориентированную исключительно на собственные интересы.
Протестующие также критиковали украинскую власть и выступали против дальнейшей поддержки Украины со стороны Венгрии.
Но в Венгрии не будет проукраинской власти, и не будет проукраинского премьера – это так же очевидно, как то, что мы здесь стоим,
– заявил Сийярто.
Можно было также видеть плакаты, где ключевого соперника Орбана на предстоящих выборах, Петера Мадьяра, изобразили как "марионетку Зеленского", надписи "Зеленский = Саддам" и тому подобное.
Сторонники Орбана вышли на протест возле украинского посольства / Фото Index
После исполнения государственного гимна митинг завершился, продлившись примерно час.
Почему обострились отношения между Украиной и Венгрией?
Отношения между Украиной и Венгрией остаются напряженными уже несколько лет. Одной из причин конфликтов является позиция венгерского правительства относительно прав венгерского меньшинства на Закарпатье и языковой политики Украины. Будапешт неоднократно критиковал украинские законы об образовании и языке, заявляя, что они якобы ущемляют права венгров.
После начала полномасштабного вторжения России противоречия только усилились. Правительство Виктора Орбана часто выступает с критикой санкций против России и неоднократно блокировало или задерживало решения Европейского Союза по поддержке Украины.
В последнее время новым поводом для споров стала ситуация с транзитом российской нефти через нефтепровод "Дружба". Будапешт выдвигал требования к Украине о возобновлении поставок, что вызвало резкую реакцию украинского МИДа.