"Здесь не будет проукраинских властей": сторонники Орбана митинговали у посольства в Будапеште

В столице Венгрии Будапеште состоялся митинг возле посольства Украины. На акцию собрались сторонники премьер-министра Виктора Орбана, которые выступали с критикой Украины.

Участники протеста делали заявления о том, что в стране "не будет проукраинской власти". Об этом сообщает Index.

Что известно о митинге?

Акция состоялась 7 марта возле украинского дипломатического представительства в Будапеште. На место пришли десятки сторонников венгерского премьера Виктора Орбана. Среди них были и глава МИД Петер Сийярто и глава фракции "Фидес" Мате Кочиш.

Во время митинга участники произносили заявления против поддержки Украины. Некоторые из них утверждали, что Венгрия должна проводить политику, ориентированную исключительно на собственные интересы.

Протестующие также критиковали украинскую власть и выступали против дальнейшей поддержки Украины со стороны Венгрии.

Но в Венгрии не будет проукраинской власти, и не будет проукраинского премьера – это так же очевидно, как то, что мы здесь стоим,

– заявил Сийярто.

Можно было также видеть плакаты, где ключевого соперника Орбана на предстоящих выборах, Петера Мадьяра, изобразили как "марионетку Зеленского", надписи "Зеленский = Саддам" и тому подобное.

Сторонники Орбана вышли на протест возле украинского посольства / Фото Index

После исполнения государственного гимна митинг завершился, продлившись примерно час.

Почему обострились отношения между Украиной и Венгрией?