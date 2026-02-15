"Наступление обаяния" США в Мюнхене: в Politico ответили, что скрывает доброжелательность Рубио

На Мюнхенской конференции по безопасности представители администрации Трампа заняли заметно теплый, даже дружественный подход к европейским союзникам. Но содержание сигнала осталось жестким: присоединяйтесь к американскому курсу или не мешайте.

Что скрывается за доброжелательным поведением американских политиков в Мюнхене?

Журналисты отметили, что Соединенные Штаты направили на ежегодный международный форум в Мюнхене более полдюжины чиновников. В определенном смысле это стало редким примером активного участия администрации Трампа в работе многосторонних институтов, которые она в течение прошлого года неоднократно резко критиковала.

Руководитель по вопросам политики Пентагона Элбридж Колби получил положительные отзывы в кулуарах отеля Bayerischer Hof после примирительных заявлений с призывом к США и союзникам совместно гарантировать безопасность Европы. Госсекретарь Марко Рубио также встретил теплое принятие: во время субботнего выступления ему аплодировали стоя, когда он заявил, что США и Европа "принадлежат друг другу".

Впрочем, несмотря на дружеские пожатия рук в коридорах и неформальное общение в баре Trader Vic's – легендарном месте отеля, где в свое время собирались делегации во главе с сенатором Джоном Маккейном, – европейские чиновники не скрывали недовольства. Хотя тон Вашингтона изменился, осталось убеждение, что администрация Трампа хотела бы видеть Европу "белее" и более правоконсервативной,

Один европейский чиновник отметил, что сигнал США звучит так: "присоединяйтесь к нам, и если нет – мы уйдем сами".

"Конечно, мы хотим быть с США. Но если США хотят разрушить так называемый основанный на правилах международный порядок, то для нас именно "основанный на правилах" является принципиально важным", – подчеркнул европейский политик.

Такие предостережения, кажется, не слишком беспокоят американскую делегацию, которая почувствовала дополнительную уверенность после прошлогоднего удара Трампа по Ирану, захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро и недавних угроз аннексировать Гренландию.

В субботу Рубио принял участие во встрече "Большой семерки", однако проигнорировал отдельную встречу европейских союзников по Украине, объяснив это нехваткой времени. Посол США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Вашингтон стремится "передать ощущение срочности", но одновременно "не бросать всех в панику".

Несмотря на примирительную риторику, главная речь Рубио не убедила многих европейцев. Более десятка чиновников выразили обеспокоенность тем, что, несмотря на слова об "общей судьбе", политика США в отношении Европы фактически не изменилась. Некоторые страны, которые потратили миллиарды на закупку американского оружия, до сих пор не понимают, когда получат обещанные поставки.

Один из бывших европейских чиновников отметил, что суть месседжа осталась неизменной: США не хотят "слабых союзников" и не намерены защищать старый порядок. Если общими знаменателями остаются только исторические связи со времен Колумба и узкие национальные интересы, это свидетельствует о все большем дрейфе между Европой и США.

Как реагируют европейские лидеры на риторику США в Мюнхене?

Хотя часть выступления Рубио была воспринята положительно, он также затронул тему "культурных войн" движения MAGA, которую некоторые представители администрации пытаются продвигать и в Европе. Премьер-министр Финляндии Александер Стубб заявил, что Европа не разделяет таких подходов. По его словам, MAGA означает антиевропейский курс, отказ от либерального мирового порядка и отрицание климатических вызовов.

За закрытыми дверями американские представители высказывались еще откровеннее. Колби на частном мероприятии заявил, что США имеют с Европой общие интересы, но не обязательно общие ценности. По его словам, мир перешел от "ценностной" политики к "логике интересов".

Если в прошлом году кулуары конференции были полны растерянности после резкой критики Европы со стороны вице-президента Джей Ди Венса, то в этом году атмосфера выглядела более спокойной. Дипломаты даже позволяли себе передышку между встречами – курили сигареты и играли в шахматы во внутренних двориках отелей.

Впрочем, события в Мюнхене вряд ли существенно повлияют на политические решения в Вашингтоне. Советники Трампа стремятся, чтобы он больше сосредотачивался на внутренней политике, а команда Вэнса дала понять, что он не приедет, чтобы сконцентрироваться именно на внутренней повестке дня.

Некоторые европейские чиновники отмечают: стратегическая риторика не может скрыть реальный курс США после возвращения Трампа к власти. Заместитель министра обороны Франции Алис Руфо заявила, что стоит внимательно читать документы американской администрации, ведь они четко определяют ее видение.

Несмотря на смягченный тон, поездка Рубио в Венгрию и Словакию – стран ЕС и НАТО, которые демонстрируют более националистический и пророссийский курс – стала показательным сигналом.

Один европейский депутат заметил: "Марко Рубио говорит примирительно, но потом едет в Будапешт и Братиславу. Что это за сигнал?".

В то же время часть чиновников признает, что жесткое напоминание было необходимым. По словам одного представителя ЕС, время "единорогов, которые ездят на велосипедах под радугой с тофу и миндальным молоком", прошло. Речь идет не об успокоении, а о готовности жить в реальном мире, а не в мире громких деклараций.

Почему вежливость Рубио – это иллюзия для Европы?

Колумнист Bloomberg Марк Чемпион заметил, что европейская аудитория, которая слушала госсекретаря США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности, якобы с облегчением восприняла его многообещающие сигналы – по крайней мере так это описал немецкий дипломат и модератор мероприятия Вольфганг Ишингер. Однако, как отмечают наблюдатели, такая реакция могла быть преждевременной.

После резкой речи вице-президента Джей Ди Вэнса год назад планка ожиданий была довольно низкой, и Рубио действительно выглядел сдержанным. Тогда Вэнс обвинил Европу в отходе от общих ценностей – демократии и свободы слова – намекая, что континент теряет значение для трансатлантического союза.

Впоследствии администрация Дональда Трампа подкрепила эту риторику конкретными шагами: прекращением оборонной помощи Украине, новой Стратегией национальной безопасности с оговорками о "цивилизационном уничтожении" Европы и даже угрозами захвата Гренландии, принадлежащей союзнице по НАТО Дании.

Несмотря на более мягкий тон, содержание выступления Рубио, по мнению критиков, почти не отличалось от предыдущих сигналов Вашингтона. Европу и в дальнейшем рассматривают как слабое звено, которой предлагают перестроить союз в соответствии с политической логикой движения MAGA,

– пишет Марк Чемпион.

Как отмечает колумнист, по мнению многих европейских политиков, вежливая дипломатическая манера Рубио не означает изменений в политике США.

Президент Дональд Трамп тем временем снова заявил, что Россия якобы стремится к миру, одновременно усиливая давление на Киев по принятию условий Москвы. Как отметил Зеленский в собственном выступлении в Мюнхене, Россия продолжает настаивать на максималистских требованиях и не демонстрирует готовности к компромиссам. Европа же до сих пор фактически отстранена от ключевых переговоров – как по Украине, так и по ситуации в Газе.

В то же время в Европе постепенно исчезают иллюзии относительно собственной зависимости от США в сфере безопасности. Ишингер в предконференционном отчете описал современную политику как мир "разрушительного шара", где Вашингтон сохраняет наибольшее влияние.

Европейские страны уже открыто обсуждают создание собственного ядерного сдерживания, хотя практических решений пока нет. Великобритания зависит от американских ракет для своего ограниченного арсенала, а перспектива совместного контроля над французским ядерным оружием остается маловероятной,

– отмечает автор материала.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложил углубить интеграцию Лондона с Европой в сфере безопасности после Brexit, однако давние проблемы оборонной координации никуда не исчезли. В частности, Европа до сих пор тратит ресурсы на параллельное производство нескольких моделей боевых танков, тогда как США используют единую основную платформу.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего выступления провела четкую "красную линию", заявив о необходимости защиты европейского "цифрового суверенитета". Однако эксперты отмечают: достичь этого невозможно без появления мощных европейских технологических компаний, способных конкурировать с американскими и китайскими гигантами.

Главная проблема Европы, как признают аналитики, заключается в связи между суверенитетом и реальными возможностями. Это особенно заметно в оборонной сфере: хотя европейские члены НАТО существенно увеличили расходы из-за российской угрозы, неэффективность системы означает, что их суммарная военная мощь все еще ниже, чем могла бы быть,

– отмечает Марк Чемпион.

Среди положительных изменений – решение реформировать командную структуру НАТО. В перспективе воздушное, сухопутное и морское командование, которое сейчас контролируют США, должны перейти к Великобритании, Франции и Германии. Однако эксперты предостерегают: без собственных европейских войск и техники такая реформа рискует остаться символической, ведь маловероятно, что американские силы будут подчиняться странам, которые обеспечивают меньшую часть операций.

Это создает двойной риск: для Европы – ускоренное дистанцирование США, а для Вашингтона – постепенную потерю контроля над союзниками.

