Мне нравится Зеленский, – Трамп начал сыпать комплиментами в отношении Украины

Американский президент нередко меняет свою риторику относительно Украины и Владимира Зеленского. На этот раз он отметил, что имеет положительное отношение к украинскому лидеру, одновременно охарактеризовав его как "хитрого парня".

Ряд новых заявлений Дональд Трамп сделал во время одного из интервью для Salem News Channel 5 мая.

Что Трамп сказал об Украине и Зеленском?

Американский президент сказал, что ему нравится Владимир Зеленский.

Зеленский – хитрый парень, и мы хотим достичь урегулирования (войны в Украине, – 24 Канал),

– сказал Трамп.

Он отметил, что в целом всегда неплохо ладил с ним, за исключением одного эпизода в Белом доме, который, по его мнению, "был несколько резким с его стороны".

Напомним! Речь идет о скандальном случае в феврале 2025 года, когда в адрес президента Украины летели обвинения в якобы "отсутствии карт на руках" и упреки о неподобающем внешнем виде Зеленского.

Оценивая украинскую армию, глава Белого дома подчеркнул, что Вооруженные силы Украины демонстрируют чрезвычайно высокий уровень боеспособности, назвав их сильнее любых других армий Европы, включая союзников США по НАТО.

Говоря о ситуации на фронте, он признал, что Украина несет территориальные потери, однако добавил, что и Россия также несет значительные потери.

По словам Трампа, ключевым фактором, позволяющим Украине продолжать борьбу, является наличие вооружения. Он отметил, что именно доступ к технике – независимо от ее качества – обеспечивает возможность ведения боевых действий.

Интересно! Британский журналист, публицист и издатель Питер Дикинсон высказал в эфире 24 Канала мнение, что Дональд Трамп, вероятно, стремится к завершению войны в Украине, поскольку рассчитывает на возможное сближение с Россией, однако ограничен в своих действиях из-за риска негативной реакции со стороны американского общества.

Кроме того, Трамп традиционно раскритиковал политику администрации Джо Байдена в отношении поддержки Украины. Он заявил, что объемы предоставленной помощи, которые оцениваются в 350 миллиардов долларов, являются неоправданными и выглядят, по его словам, "абсурдными".

Как Зеленский оценивает отношения с Трампом?

Ранее украинский президент отмечал, что поддерживает открытое и честное общение с Дональдом Трампом и считает, что именно это способствует взаимному уважению между ними. По его словам, он не избегает прямого разговора с американским лидером, а тот, в свою очередь, также относится к нему искренне.

В то же время Трамп заявлял, что Зеленский, по его мнению, затрудняет мирный процесс и якобы не демонстрирует достаточной готовности к переговорам, а также повторял тезис об "отсутствии карт" у украинского лидера.

Журналисты спрашивали Зеленского об этих словах Трампа. Украинский президент, по сообщениям, реагировал сдержанно, избегая резких оценок, и в целом осторожно комментировал подобные заявления. Отмечается, что он даже с иронией воспринял необходимость объяснять причины войны в таком контексте.

При этом Зеленский подчеркивает, что для Украины критически важна поддержка США – как военная помощь, так и сотрудничество и обмен опытом, которые он рассматривает как взаимовыгодные.