"Хотят зарабатывать деньги": о чем Моди может договариваться с Путиным в Китае
- Премьер Индии Нарендра Моди планирует встречу с Владимиром Путиным в рамках саммита ШОС, чтобы обсудить важные геополитические вопросы и экономические интересы.
- Индия поддерживает экономические отношения с Россией и Китаем, несмотря на критику со стороны США.
- Индия отрицает обвинения в финансировании войны, подчеркивая законность своей торговли с Россией и важности российского сырья для страны.
Премьер Индии Нарендра Моди обнародовал фото с Владимир Путиным в салоне авто и сообщил, что проведет отдельную встречу с российским диктатором в рамках саммита ШОС. Он добавил, что "есть о чем говорить с Путиным".
Мы видим, что индийский премьер делает ставку на новую геополитическую конструкцию. Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог и исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко, отметив, что ее реализуют в Азиатском регионе.
Смотрите также Во время визита в Китай Путин попытается согласовать с Си позиции по войне, – The Guardian
Что стоит знать о встрече Путина и Моди?
Когда США наложили серьезные тарифы на Индию, вероятно, инвесторы, которые имеют серьезное политическое влияние, спросили об этом у Нарендры Моди. Они очертили суммы, которые получает Индия от взаимосвязи с подсанкционным теневым флотом России. Также были озвучены потери, если транзит этих судов остановится.
Соответственно был телефонный звонок Моди к Путину, а затем встреча на Аляске главы Кремля и президента США. Именно она стабилизировала отношения Путина и Трампа. На первом этапе Моди был доволен таким ходом событий.
Но, видимо, он надеялся на то, что Соединенные Штаты не будут вводить тарифные санкции в отношении Индии. Однако этого не произошло. Мы увидели нормализацию отношений Путина с Трампом, но не с Моди,
– отметил политолог.
Говорят, что Трамп лично несколько раз пытался дозвониться до премьер-министра Индии, но тот просто не брал трубку. В это время Моди налаживал взаимоотношения в треугольнике Индия – Китай – Россия. Это стало следствием первого за 7 лет визита Моди в Пекин.
Индия просто хочет зарабатывать деньги и не быть жертвой нестабильной политики новой администрации США. Моди можно понять, но вместе с этим хочется, чтобы страна играла важную роль для нашего государства,
– подчеркнул Алексей Буряченко.
Контакт между Моди и Владимиром Зеленским есть. Они общались даже накануне саммита в Китае. Индийский премьер обещал поднять вопрос о завершении войны и двусторонней встрече лидеров России и Украины.
Теперь остается наблюдать за тем, что будет дальше и действительно ли Моди останется другом Украины.
Какова позиция Индии относительно войны?
- Во время саммита в Пекине индийский премьер не скупился на комплименты Путину. Он заявил, что имел "глубокий разговор" с российским диктатором и "всегда рад с ним видеться". Путин называл его "многоуважаемым, дорогим другом".
- Моди заявил, что надеется на урегулирование войны и поддерживает все усилия, которые этому способствуют. Он добавил, что Индия шагает с Россией рядом "даже в самых сложных ситуациях" и работает над установлением глобального мира.
- США не раз критиковали Индию за финансирование войны, ведь страна является крупнейшим покупателем российского сырья. Из-за этого Трамп наложил на страну серьезные тарифы. Однако официальный Нью-Дели отрицает обвинения. Там заявили, что торговля с Россией разрешена и "ничто не сможет заменить такого крупного производителя".