Премьер Индии Нарендра Моди обнародовал фото с Владимир Путиным в салоне авто и сообщил, что проведет отдельную встречу с российским диктатором в рамках саммита ШОС. Он добавил, что "есть о чем говорить с Путиным".

Мы видим, что индийский премьер делает ставку на новую геополитическую конструкцию. Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог и исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко, отметив, что ее реализуют в Азиатском регионе.

Что стоит знать о встрече Путина и Моди?

Когда США наложили серьезные тарифы на Индию, вероятно, инвесторы, которые имеют серьезное политическое влияние, спросили об этом у Нарендры Моди. Они очертили суммы, которые получает Индия от взаимосвязи с подсанкционным теневым флотом России. Также были озвучены потери, если транзит этих судов остановится.

Соответственно был телефонный звонок Моди к Путину, а затем встреча на Аляске главы Кремля и президента США. Именно она стабилизировала отношения Путина и Трампа. На первом этапе Моди был доволен таким ходом событий.

Но, видимо, он надеялся на то, что Соединенные Штаты не будут вводить тарифные санкции в отношении Индии. Однако этого не произошло. Мы увидели нормализацию отношений Путина с Трампом, но не с Моди,

– отметил политолог.

Говорят, что Трамп лично несколько раз пытался дозвониться до премьер-министра Индии, но тот просто не брал трубку. В это время Моди налаживал взаимоотношения в треугольнике Индия – Китай – Россия. Это стало следствием первого за 7 лет визита Моди в Пекин.

Индия просто хочет зарабатывать деньги и не быть жертвой нестабильной политики новой администрации США. Моди можно понять, но вместе с этим хочется, чтобы страна играла важную роль для нашего государства,

– подчеркнул Алексей Буряченко.

Контакт между Моди и Владимиром Зеленским есть. Они общались даже накануне саммита в Китае. Индийский премьер обещал поднять вопрос о завершении войны и двусторонней встрече лидеров России и Украины.

Теперь остается наблюдать за тем, что будет дальше и действительно ли Моди останется другом Украины.

Какова позиция Индии относительно войны?