Новые данные разведки: в каком состоянии верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи находится якобы в тяжелом состоянии. СМИ пишут, что он в бессознательном состоянии в больнице города Кум, что к югу от Тегерана.

Об этом сообщили в The Times со ссылкой на данные американской и израильской разведок, предоставленные странам Персидского залива.

Смотрите также Сын Хаменеи возглавил Иран: кто такой новый рахбар Моджтаба и может ли изменить режим

Что известно о состоянии Хаменеи?

Разведка установила, что состояние Моджтабы Хаменеи тяжелое. Отмечается, что он неспособен управлять страной.

В The Times также отметили, что это впервые раскрыли место пребывания Хаменеи с начала операции против Ирана.

Ранее сообщалось, что он получил тяжелые ранения во время первых американо-израильских ударов в феврале. С тех пор Хаменеи не появлялся на публике.

Напомним, что сын Али Хаменеи Моджтаба Хаменеи заменил погибшего отца на посту верховного лидера Ирана. В то же время доктор экономических наук и председатель Advanter Group Андрей Длигач отметил 24 Каналу, что радикальной смены власти в стране не произошло. А сам Али Хаменеи боялся, что его сын станет лидером Ирана из-за его непригодности к такой роли.

