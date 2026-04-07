Новые данные разведки: в каком состоянии верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи
- Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи находится в тяжелом состоянии и без сознания, как сообщают СМИ со ссылкой на американскую и израильскую разведку.
- После ударов 28 февраля по резиденции иранского руководства, где погибли члены семьи Хаменеи, Моджтаба Хаменеи не появлялся на публике.
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи находится якобы в тяжелом состоянии. СМИ пишут, что он в бессознательном состоянии в больнице города Кум, что к югу от Тегерана.
Об этом сообщили в The Times со ссылкой на данные американской и израильской разведок, предоставленные странам Персидского залива.
Смотрите также Сын Хаменеи возглавил Иран: кто такой новый рахбар Моджтаба и может ли изменить режим
Что известно о состоянии Хаменеи?
Разведка установила, что состояние Моджтабы Хаменеи тяжелое. Отмечается, что он неспособен управлять страной.
В The Times также отметили, что это впервые раскрыли место пребывания Хаменеи с начала операции против Ирана.
Ранее сообщалось, что он получил тяжелые ранения во время первых американо-израильских ударов в феврале. С тех пор Хаменеи не появлялся на публике.
Напомним, что сын Али Хаменеи Моджтаба Хаменеи заменил погибшего отца на посту верховного лидера Ирана. В то же время доктор экономических наук и председатель Advanter Group Андрей Длигач отметил 24 Каналу, что радикальной смены власти в стране не произошло. А сам Али Хаменеи боялся, что его сын станет лидером Ирана из-за его непригодности к такой роли.
Моджтаба Хаменеи: последние новости
Еще в конце марта Дональд Трамп заявлял, что США не знают точно, жив ли Моджтаба Хаменеи. Впрочем, были предположения, что он в плохом состоянии. В то же время иллюзии, что Хаменеи руководит Ираном были. Например, СМИ писали, что он одобрил переговоры с США, которые должны были состояться 29 марта.
В то же время СМИ отмечали, что иранский режим использует ИИ для создания изображений Моджтабы Хаменеи, чтобы заполнить информационную пустоту из-за его отсутствия на публике. На странице Хаменеи-младшего в социальных сетях нет фото, а только тексты.
Сам удар по резиденции руководства Ирана произошел 28 февраля. Тогда погибли по меньшей мере 6 членов семьи Хаменеи, в частности жена Моджтабы Хаменеи. А вот сам он чудом спасся, выйдя "в сад сделать что-то".