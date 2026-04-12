"Могу уничтожить Иран за день": Трамп провел параллели с Венесуэлой и озвучил цель по Тегерану

Дональд Трамп несколько раз за день высказывался об Иране. И заявления президента США достаточно резкие и агрессивные.

Ведущая Fox News Мария Бартиромо во время интервью попросила Трампа, чтобы он прокомментировал свои слова о блокаде Америкой Ормузского пролива. Соответствующее сообщение президент Соединенных Штатов сделал в Truth Social. Взамен лидер США разразился новыми угрозами – и в адрес Ирана, и в адрес своих союзников.

Что сказал Трамп о будущем Ирана 12 апреля?

По словам лидера США, он не хочет, чтобы Иран зарабатывал деньги на нефти, выборочно пропуская танкеры через Ормузский пролив.

Мы не позволим Ирану зарабатывать деньги, продавая нефть тем, кто им нравится, или не продавая ее тем, кто им не нравится. Будет или все, или ничего. Вы видели, что мы сделали с Венесуэлой; это будет что-то очень похожее на то, но на высшем уровне,

– сказал он.

Контекст. Скорее всего, речь идет не о захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а о событиях, которые произошли позже. А именно об установлении контроля США над венесуэльской нефтяной отраслью. Венесуэла имеет крупнейшие разведанные запасы нефти в мире, поэтому Америка после свержения Мадуро выводит на рынок все, что производит эта страна, и продает.

Ормузский пролив на карте мира / Depositphotos

Также Трамп сказал, что Иран "не имеет карт", но ведет себя так, будто имеет.

На уточняющий вопрос, будут ли США и в дальнейшем разрушать Иран, если тот не откажется от ядерной программы, Трамп ответил утвердительно.

Я мог бы уничтожить Иран за один день,

– заявил он.

А также "выключить Ирану электричество на 10 лет", выведя из строя всю энергосистему.

Интересно! Трамп назвал переговоры США с Ираном, которые провалились, хорошими. "Люди, с которыми мы вчера имели дело, были, честно говоря, очень умными, очень сообразительными, очень хорошими. Они не покинули переговорный стол. Я предвижу, что они вернутся и дадут нам все, чего мы хотим. Я хочу всего. Я не хочу 90 процентов, я не хочу 95 процентов. Я хочу всего!" – сказал он.

Кроме этого, президент США в очередной раз раскритиковал союзников. Мол, те не хотят помогать. Речь о Японии и Южной Корее.

Этот пролив имеет критическое значение для Японии – через него они получают около 93 процентов своей нефти. Южная Корея получает примерно 45 процентов. Однако эти страны нам на самом деле не помогали. Я спрашиваю их: вы собираетесь помогать? У нас около 45 тысяч американских военных в Японии и около 50 тысяч в Южной Корее. Мы охраняем их и защищаем. Но когда мы просим немного помощи в ответ, они нам не помогают,

– посетовал Трамп.

Правда, он признал: страны НАТО хотят "помочь с проливом". В частности, Великобритания и другие якобы направят в Ормуз минные тральщики. Но Трамп все равно думает пересмотреть членство Америки в НАТО.

Действия Трампа по Ирану были неправильные? Политический консультант, эксперт по внешней политике Глеб Остапенко объяснил 24 Каналу, что Трамп просчитался в стратегических последствиях во время операции в Иране. Потому что Тегеран все же перекрыл узкий Ормузский пролив, важный для всего мира. То есть идея уничтожить режим аятолл была правильная, и последствия провальные, цена на нефть прыгает.

