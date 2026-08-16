В Румынии на пляже обнаружили два подозрительных объекта: один из них, вероятно, морской дрон

На побережье Румынии в уезде Констанца обнаружили два подозрительных предмета. Один из них напоминает морской беспилотник, а второй после проверки оказался безопасным.

Как сообщает издание Antena3,

Что известно о находках в Румынии?

Инциденты произошли утром в воскресенье, 16 августа, в прибрежной зоне румынского уезда Констанца. Первый объект заметили недалеко от порта Томис, примерно в полутора километрах от берега. На опубликованных фотографиях виден белый аппарат без надстроек, который по форме и размерам напоминает обычную лодку или шлюпку. Однако визуально он очень похож на современный морской беспилотник. К месту находки сразу же вышли катера Береговой охраны Румынии для детального обследования.



Вероятно, дрон, найденный у берегов Румынии / Фото Antena3

Вторая находка сильно напугала туристов в курортном поселке Эфорие-Норд. Прямо на пляже отдыхающие наткнулись на странный металлический цилиндр, покрытый ржавчиной. Правоохранители оперативно оцепили территорию и вызвали специалистов. К счастью, после тщательной проверки выяснилось, что предмет не содержит взрывчатки и не является ни дроном, ни морской миной.



Подозрительный предмет, найденный в Румынии / Фото Antena3

Стоит напомнить, что в последние дни румынское побережье регулярно страдает от подобных инцидентов. 14 августа в румынском уезде Тулча, примерно в 5 километрах от границы с Украиной, упал беспилотник. После падения в лесистой местности вблизи Лункавицы вспыхнул пожар, но жертв и материального ущерба не было. Румынские радары не зафиксировали дрон, вероятно, из-за его очень низкой высоты полета и особенностей рельефа. На место направили военных и вертолет для установления обстоятельств падения.

Ситуация остается напряженной не только на воде, но и в воздухе. Утром 16 августа неизвестный БПЛА незаконно пересек воздушное пространство Румынии со стороны Молдовы. Два испанских истребителя F-18 поднялись на перехват в рамках миссии НАТО, после получения разрешения на поражение один из них сбил дрон в 05:01. Обломки, вероятно, упали в безлюдной местности, пострадавших нет.

По словам представителей НАТО, аппарат, вероятно, принадлежал России. Комментируя эту волну угроз, временный премьер-министр Румынии Иллие Болоян отметил, что страна должна быстро адаптироваться. "Мы начинаем понимать, что это постоянное явление, не только в Румынии, и как можно скорее оснащение нашей армии боевыми системами дронов становится необходимостью", – подчеркнул чиновник.