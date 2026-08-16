Як повідомляє видання Antena3.

Що відомо про знахідки у Румунії?

Інциденти сталися вранці у неділю 16 серпня в прибережній зоні румунського повіту Констанца. Перший об'єкт помітили неподалік порту Томіс, що приблизно за півтора кілометра від берега. На опублікованих фотографіях видно білий апарат без надбудов, який за формою та розмірами нагадує звичайний човен або шлюпку. Проте візуально він дуже схожий на сучасний морський безпілотник. До місця знахідки одразу вирушили катери Берегової охорони Румунії для детального обстеження.



Ймовірно дрон, який знайшли поблизу берегів Румунії / Фото Antena3

Друга знахідка неабияк налякала туристів у курортному селі Ефоріє-Норд. Просто на пляжі відпочивальники натрапили на дивний металевий циліндр, вкритий іржею. Правоохоронці оперативно оточили територію та викликали фахівців. На щастя, після ретельної перевірки з'ясувалося, що предмет не містить вибухівки і не є ані дроном, ані морською міною.



Підозрілий предмет, який знайшли в Румунії / Фото Antena3

Варто нагадати, що останніми днями румунське узбережжя регулярно потерпає від подібних інцидентів. 14 серпня в румунському повіті Тулча, приблизно за 5 кілометрів від кордону з Україною, впав безпілотник. Після падіння в лісистій місцевості поблизу Лункавіци спалахнула пожежа, але жертв і матеріальних збитків не було. Румунські радари не зафіксували дрон, ймовірно, через його дуже низьку висоту польоту та особливості рельєфу. На місце направили військових і гелікоптер для встановлення обставин падіння.

Ситуація залишається напруженою не лише на воді, а й у повітрі. Вранці 16 серпня невідомий БпЛА незаконно перетнув повітряний простір Румунії з боку Молдови. Два іспанські винищувачі F-18 піднялися на перехоплення в межах місії НАТО, після дозволу на ураження один із них збив дрон о 05:01. Уламки, ймовірно, впали в безлюдній місцевості, постраждалих немає.

За словами представників НАТО, апарат, ймовірно, належав Росії. Коментуючи цю хвилю загроз, тимчасовий прем'єр-міністр Румунії Ілліє Болоян зазначив, що країна має швидко адаптуватися. "Ми починаємо бачити, що це постійне явище, не лише в Румунії, і якомога швидше оснащення нашої армії бойовими системами дронів виявляється необхідністю", – наголосив урядовець.