Це вже не перший подібний випадок з початку 2026 року. Про це повідомило Міністерство національної оборони Румунії.

Що відомо про інцидент?

У неділю, 16 серпня, іспанський винищувач F-18 перехопив і знищив БпЛА під час патрулювання повітряного простору Румунії в межах місії НАТО.

У оборонному відомстві країни розповіли, що радари зафіксували невідому повітряну ціль о 04:44 ранку. Порушення повітряного простору сталося приблизно за 24 кілометри на північ від міста Галац на південному сході країни. Дрон перетнув кордон з території Молдови.

Для нейтралізації загрози в небо підняли 2 іспанські винищувачі F-18. Отримавши офіційний дозвіл на ураження, один із винищувачів встановив із безпілотником радіолокаційний контакт.

Винищувач збив дрон о 05:01 за місцевим часом. Після цього о 05:20 повітряну тривогу для Галацького повіту скасували.

Що кажуть у Румунії?

Бухарест зазначив, що уламки збитого БпЛА, найімовірніше, впали у безлюдній сільській місцевості між населеними пунктами Белені та Кудалбі. Міністр національної оборони Румунії Раду-Дінел Міруце привітав іспанських пілотів та румунських військових з успішним перехопленням, наголосивши на високому рівні солідарності союзників по НАТО.

Румунія захищає свій повітряний простір, і наші союзники з нами. Пильність, швидка реакція та союзницька солідарність – це конкретні гарантії нашої безпеки,

– підкреслив політик.

Нагадаємо, що це вже 4-й дрон, який збила Румунія у 2026 році у власному повітряному просторі.

У оборонному відомстві країни не зазначили походження безпілотника. Проте від початку повномасштабної війни в Україні, станом на кінець липня, у повітряний простір Румунії 33 рази залітали російські БпЛА.

У серпні Росія продовжила свої провокації. У п'ятницю, 14 серпня, у місці Тулча впав безпілотник, після чого на місці приземлення спалахнула пожежа. Інцидент стався у лісистій місцевості поблизу Лункавіци, приблизно за 5 кілометрів від кордону з Україною.