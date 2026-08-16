Это уже не первый подобный случай с начала 2026 года. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Румынии.

Что известно об инциденте?

В воскресенье, 16 августа, испанский истребитель F-18 перехватил и уничтожил БПЛА во время патрулирования воздушного пространства Румынии в рамках миссии НАТО.

В оборонном ведомстве сообщили, что радары зафиксировали неизвестную воздушную цель в 05:44 утра. Нарушение воздушного пространства произошло примерно в 24 километрах к северу от города Галац на юго-востоке страны. Дрон пересек границу с территории Молдовы.

Для нейтрализации угрозы в небо поднялись два испанских истребителя F-18. Получив официальное разрешение на поражение, один из истребителей установил с беспилотником радиолокационный контакт.

Истребитель сбил дрон в 05:01 по местному времени. После этого в 05:20 воздушную тревогу для Галацкого уезда отменили.

Что говорят в Румынии?

Бухарест отметил, что обломки сбитого БПЛА, скорее всего, упали в безлюдной сельской местности между населенными пунктами Белени и Кудалби. Министр национальной обороны Румынии Рада-Динел Мируце поздравил испанских пилотов и румынских военных с успешным перехватом, подчеркнув высокий уровень солидарности союзников по НАТО.

Румыния защищает свое воздушное пространство, и наши союзники с нами. Бдительность, быстрая реакция и союзническая солидарность – это конкретные гарантии нашей безопасности,

– подчеркнул политик.

Напомним, что это уже 4-й дрон, сбитый Румынией в 2026 году в собственном воздушном пространстве.

В оборонном ведомстве страны не упомянули о происхождении беспилотника. Однако с начала полномасштабной войны в Украине, по состоянию на конец июля, в воздушное пространство Румынии 33 раза залетали российские БПЛА.

В августе Россия продолжила свои провокации. В пятницу, 14 августа, в районе Тулча упал беспилотник, после чего на месте приземления вспыхнул пожар. Инцидент произошел в лесистой местности недалеко от Лункавицы, примерно в 5 километрах от границы с Украиной.