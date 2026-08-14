Об этом сообщает Министерство национальной обороны Румынии.
Что известно об инциденте?
Минобороны Румынии около 12:00 14 августа получило информацию о падении беспилотника в уезде Тулча. Аппарат упал в лесистой местности района Лункавица, недалеко от карьера Четацуя.
По предварительным данным, падение дрона не привело к жертвам или материальному ущербу. После удара аппарата о землю на месте возник пожар, для ликвидации которого направили бригаду.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Румынские военные отметили, что воздушная цель не была зафиксирована радарами. Причиной, по предварительной оценке, могла стать очень низкая высота полета беспилотника, а также особенности местного рельефа.
В район падения направили команду Министерства национальной обороны вместе с вертолетом для обследования территории и установления обстоятельств инцидента.
Командор в отставке Санду-Валентин Матею заявил, что ситуация демонстрирует необходимость ускорить укрепление противодроновой и противовоздушной обороны Румынии.
Это гонка со временем,
– сказал он, комментируя необходимость усиления защиты воздушного пространства.
По словам Матею, на способность обнаруживать низколетящие беспилотники влияют не только возможности радаров, но и географические условия местности. Он также призвал уделять больше внимания району Констанцы, в частности на фоне роста объемов украинского экспорта зерна через румынскую инфраструктуру.
Временный премьер-министр Румынии Иллие Болоян заявил, что вооруженные силы страны делают все возможное для противодействия таким угрозам.
Мы начинаем понимать, что это постоянное явление, не только в Румынии, и как можно более быстрое оснащение нашей армии боевыми системами дронов становится необходимостью,
– подчеркнул Болоян.
Отметим, что за последние сутки в Румынии зафиксировали уже четыре случая обнаружения или падения обломков беспилотников. Ранее Министерство обороны страны сообщило о падении дрона в районе Лункавицы, в уезде Тулча, примерно в 5 километрах от границы с Украиной.
Впоследствии фрагменты военного беспилотника нашли на пляже курорта Сатурн, поэтому отдыхающих эвакуировали с территории. Еще один обломок дрона вновь обнаружили на пляже в Костинеште, примерно в 17 километрах от Сатурна; вероятно, он может принадлежать тому же аппарату, фрагменты которого находили там накануне.
В то же время в Болгарии в тот же день также зафиксировали несколько подозрительных объектов на побережье – в частности, беспилотник авиационного типа, вероятно разведывательный, а также возможные обломки других дронов.
Напомним, на побережье румынского курорта Костинешти 13 августа отдыхающие обнаружили в море обломок беспилотника, почему спасатели эвакуировали людей из опасной зоны. После прибытия военных водолазов выяснилось, что найденный предмет является фрагментом дрона, который извлекли из воды и передали для дальнейшего исследования.
Территорию пляжа временно оцепили, а доступ к ней ограничили. Министр обороны Румынии Рада Мируце заявил, что обломки, вероятно, могли быть вынесены к побережью волнами и течением после боевых действий в Черном море. На месте также работали представители румынской разведки, Министерства внутренних дел и Министерства обороны.