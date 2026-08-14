Про це повідомляє Міністерство національної оборони Румунії.

Що відомо про інцидент?

Міноборони Румунії близько 12:00 14 серпня отримало інформацію про падіння безпілотника у повіті Тулча. Апарат упав у лісистій місцевості району Лункавіца, неподалік кар'єру Четацуя.

За попередніми даними, падіння дрона не призвело до жертв чи матеріальних збитків. Після удару апарата об землю на місці виникла пожежа, для ліквідації якої направили бригаду.

Румунські військові зазначили, що повітряну ціль не зафіксували радари. Причиною, за попередньою оцінкою, могла стати дуже низька висота польоту безпілотника, а також особливості місцевого рельєфу.

До району падіння направили команду Міністерства національної оборони разом із гелікоптером для обстеження території та встановлення обставин інциденту.

Командор у відставці Санду-Валентін Матею заявив, що ситуація демонструє необхідність пришвидшити посилення протидронової та протиповітряної оборони Румунії.

Це гонка з часом,

– сказав він, коментуючи потребу в посиленні захисту повітряного простору.

За словами Матею, на здатність виявляти низьколітні безпілотники впливають не лише можливості радарів, а й географічні умови місцевості. Він також закликав приділяти більше уваги району Констанци, зокрема на тлі зростання обсягів українського зернового експорту через румунську інфраструктуру.

Тимчасовий прем'єр-міністр Румунії Ілліє Болоян заявив, що збройні сили країни роблять усе можливе для протидії таким загрозам.

Ми починаємо бачити, що це постійне явище, не лише в Румунії, і якомога швидше оснащення нашої армії бойовими системами дронів виявляється необхідністю,

– наголосив Болоян.

Зауважимо, що за останню добу в Румунії зафіксували вже чотири випадки виявлення або падіння уламків безпілотників. Раніше Міністерство оборони країни повідомило про падіння дрона в районі Лункавіци, у повіті Тулча, приблизно за 5 кілометрів від кордону з Україною.

Згодом фрагменти військового безпілотника знайшли на пляжі курорту Сатурн, через що відпочивальників евакуювали з території. Ще один уламок дрона повторно виявили на пляжі в Костінешті, приблизно за 17 кілометрів від Сатурна; ймовірно, він може належати тому самому апарату, фрагменти якого знаходили там напередодні.

Водночас у Болгарії того ж дня також зафіксували кілька підозрілих об'єктів на узбережжі – зокрема безпілотник літакового типу, ймовірно розвідувальний, а також можливі уламки інших дронів.

Нагадаємо, на узбережжі румунського курорту Костінешті 13 серпня відпочивальники виявили у морі уламок безпілотника, через що рятувальники евакуювали людей із небезпечної зони. Після прибуття військових водолазів з'ясувалося, що знайдений предмет є фрагментом дрона, який вилучили з води та передали на подальше дослідження.

Територію пляжу тимчасово оточили, а доступ до неї обмежили. Міністр оборони Румунії Раду Міруце заявив, що уламки, ймовірно, могло винести до узбережжя хвилями та течією після бойових дій у Чорному морі. На місці також працювали представники румунської розвідки, Міністерства внутрішніх справ та Міністерства оборони.