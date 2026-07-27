Об этом сообщает издание Digi24 со ссылкой на отчет Министерства обороны Румынии.

Сколько раз дроны залетали в Румынию?

По данным Минобороны Румынии, с начала войны Россия совершила более 100 атак по территории Украины вблизи румынской границы.

За этот же период было зафиксировано 33 случая нарушения воздушного пространства Румынии российскими беспилотниками. Последний подобный инцидент произошел 26 июля 2026 года.

Кроме того, примерно в 50 случаях на территории Румынии находились обломки беспилотников или целые дроны.

В Минобороны отметили, что только в этом году Россия совершила более 40 атак по территории Украины вблизи румынской границы. В ответ на эти инциденты самолеты, выполняющие задачи усиленной боевой службы, 34 раза поднимались в воздух.

Также в 2026 году было зафиксировано 18 несанкционированных проникновений беспилотников в воздушное пространство Румынии. В трех случаях их сбили истребители F-16 воздушных сил страны.

Напомним, утром в понедельник, 27 июля, радиолокационная система наблюдения в Румынии вновь обнаружила воздушную цель к востоку от Сулины. В ответ два самолета F-16 с 86-й авиабазы в Фетеште поднялись в воздух для мониторинга ситуации.

По данным Минобороны Румынии, цель в течение короткого времени находилась в воздушном пространстве страны, после чего пересекла границу, направляясь в сторону Украины. Вскоре после этого поступило сообщение о взрывах на территории Украины.

Представители ведомства также обещают предоставить новые детали, как только они станут известны.