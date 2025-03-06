Мы достигли значительного прогресса с Украиной и Россией за последние 2 дня, – Трамп

Дональд Трамп заявил, что достиг значительного прогресса в переговорах с Украиной и Россией. Это произошло за последние 2 дня.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента США, которые цитирует издание Clash Report.

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Что сказал Трамп о прогрессе в переговорах с Украиной и Россией

Дональд Трамп заявил, что он увидел, что украинская сторона действительно хочет соглашения о мире и окончании войны с Россией.

В то же время какого именно прогресса ему удалось достичь как с Киевом, так и с Москвой относительно мирных переговоров, американский глава не отметил.

К слову, Владимир Зеленский подтвердил, что украинская и американская делегация планируют иметь переговоры в столице Саудовской Аравии. Это произойдет сразу после визита украинского лидера в Эр-Рияд 10 марта.

Ранее украинский лидер написал большое сообщение в соцсети Х, где он отметил, что готов вместе с его командой работать под сильным лидерством президента Трампа, чтобы достичь длительного мира. Зеленский также подчеркнул, что Украина действительно ценит то, как много Америка сделала, чтобы помочь нашему государству сохранить суверенитет и независимость.