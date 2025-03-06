Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента США, які цитує видання Clash Report.

До теми США вимагають від України швидкого припинення вогню як умову підписання угоди про надра, – ЗМІ

Що сказав Трамп про прогрес у переговорах з Україною та Росією

Дональд Трамп заявив, що він побачив, що українська сторона дійсно хоче угоди про мир та закінчення війни з Росією.

Водночас якого саме прогресу йому вдалося досягнути як з Києвом, так і з Москвою щодо мирних переговорів, американський очільник не зазначив.

До слова, Володимир Зеленський підтвердив, що українська та американська делегація планують мати переговори в столиці Саудівської Аравії. Це станеться одразу після візиту українського лідера в Ер-Ріяд 10 березня.

Раніше український лідер написав великий допис у соцмережі Х, де він зазначив, що готовий разом із його командою працювати під сильним лідерством президента Трампа, щоб досягти тривалого миру. Зеленський також підкреслив, що Україна дійсно цінує те, як багато Америка зробила, щоб допомогти нашій державі зберегти суверенітет і незалежність.