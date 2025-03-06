Про це пише 24 Канал з посиланням на джерела Bloomberg. Вашингтон дав зрозуміти, що США готові співпрацювати з Україною після його словесної перепалки Зеленського і Трампа в Овальному кабінеті.
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США вимагають від України швидкого припинення вогню як умову підписання угоди про надра, - ЗМІ
Трамп хоче пов'язати угоду про видобуток корисних копалин з вимогою припинити вогонь в Україні. Укладання договору може відновитися, якщо Володимир Зеленський погодиться на реальний шлях для перемир’я та переговорів з Росією.