На фоне угроз в сторону Ирана: США продолжают наращивать военную мощь на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп продолжает взвешивать возможность военного ответа Тегерана на жестокое подавление антиправительственных протестов. Во время пресс-конференции в Белом доме американский лидер не исключил применения силового сценария против аятоллы Али Хаменеи и его правительства.

Об этом сообщает издание The War Zone.

Читайте также Это будет год действий, а не заявлений: политтехнолог предположил, чего ждать от Трампа в 2026 году

Какие планы Трампа по Ирану?

По словам журналистов, какой бы путь не выбрал Дональд Трамп, наращивание военного присутствия США на Ближнем Востоке на случай возможного удара продолжается.

В частности, ударная авианосная группа USS Abraham Lincoln (CSG) продолжает движение на запад в сторону региона, тогда как дополнительные тактические боевые самолеты, транспортные борта и самолеты-заправщики летят на восток.

Или военный вариант исключен? Нет,

– заявил Трамп в ответ на вопрос о своих планах относительно Ирана.

В то же время перед тем как ответить, Трамп повторил свое утверждение, что Тегеран воздержался от казни протестующих.

Ранее президент США неоднократно угрожал режиму из-за его жестокой реакции на протесты, в результате которых погибли тысячи людей. Он также обещал протестующим, что "помощь уже в пути". Однако после того, как Трампу сообщили, что убийства прекратятся, он якобы отменил удар по Ирану.

Между тем в социальных сетях появляются новые фото и видео, демонстрирующие насилие режима против иранского народа.

Хотя США до сих пор не прибегали к военным действиям против Ирана, риторика между двумя странами остается крайне напряженной. Во вторник, 20 января, Тегеран предостерег Трампа от любых действий против Хаменеи.

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке авианосная группа Lincoln прошла Малаккский пролив и направилась на запад в Бенгальский залив и, вероятно, в зону ответственности CENTCOM. В то же время корабль выключил транспондер и сейчас движется "в темноте".

Онлайн-трекеры полетов сообщают, что истребители F-15E Strike Eagle в сопровождении самолетов-заправщиков KC-135 Stratotanker отправились с британской авиабазы RAF Lakenheath на Ближний Восток.

Справка. Истребители F-15E являются постоянным элементом присутствия на Ближнем Востоке и почти десятилетие непрерывно дислоцируются в Иордании. Они также играли ключевую роль в отражении многочисленных атак иранских дронов и крылатых ракет по Израилю.

По словам журналистов, переброска истребителей на Ближний Восток была в значительной степени ожидаемой, учитывая всю нестабильность и воинственную риторику. Кроме наступательных возможностей, в случае масштабной атаки Ирана на Израиль и/или американские объекты в регионе, F-15E сыграли бы ключевую роль в защите от ударов.

Ситуация в Иране: что известно?