Белый дом готовит продажу оружия Украине: на сайте Конгресса нашли подтверждение

Ранее СМИ сообщали, что Белый дом готовит продажу Украине продукции военного назначения на сумму от 50 миллионов долларов. Подтверждение этому есть на сайте Конгресса.

Соответствующее сообщение есть в перечне записок и документов за 29 апреля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Конгресса.

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США готовят продажу Украине оружия

На сайте Конгресса под номером EC-859 есть записка от чиновника юридического офиса Госдепа США в Комитет по иностранным делам.

Ею сообщили о предложенной лицензии на экспорт "товаров оборонного назначения ... Украине на сумму 50 миллионов долларов или более". Речь идет, в частности, о технических данных и оборонных услугах.

Сообщение было отправлено на основании Закона о контроле за экспортом вооружений.

Напомним, что о одобрении экспорта оружия в Украину на сумму 50 миллионов долларов путем прямых коммерческих продаж (DCS) первыми заявили в Kyiv Post.

Все DCS проходят тихо; о них не объявляют публично, как о продаже оружия за границу. Новость заключается в том, что это (продажа оружия – 24 Канал) продолжается, вопреки всем прогнозам, что Трамп полностью прекратит сотрудничество с Украиной,

– рассказал аналитик для издания.

А это, к слову, первое подобное разрешение после возвращения Трампа в Белый дом.