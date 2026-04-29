После распада Советского Союза в России были разные фазы развития. Сначала россияне не понимали, что будет происходить дальше, но потом увидели, как экономика страны пошла вверх.

Очевидно, что население было удовлетворено своим президентом, но на самом деле он не приложил к этому усилия. Об этом 24 Канала рассказал шведский журналист, писатель Калле Книйвиля, заметив, что одновременно с улучшением уровня жизни россиян ожидали и негативные изменения.

Что происходило в начале президентства Путина?

По словам шведского журналиста, в начале 2000-х годов россиянам хотелось повестки. Ведь тогда в стране бушевал хаос и экономический, и политический. Советский Союз распался и Кремлю предстояло "вернуть сильное государство".

Именно это обещал сделать российский диктатор. Частично он действительно это сделал, но не таким образом, как все хотели, ведь Россия превратилась в авторитарное государство.

Также Путин обещал, что экономика станет лучше и люди будут лучше жить. Сначала ему это тоже удалось, но это была не только его заслуга– тогда цена на нефть была очень низкой,

– подчеркнул он.

Заметьте! В начале 2000-х годов Россия активно продавала сырье, что привело к улучшению экономической ситуации. В это время, в частности, начался стремительный рост доходов россиян.

То есть первые 10 лет с 2000-х годов экономическое развитие России было быстрым. Многим россиянам это нравилось. Одновременно с этим демократию и свободу слова уничтожали, а люди в стране-агрессорке думали, что это, видимо, не столь важно, ибо они теперь живут лучше.

Почему сейчас россияне недовольны политикой Путина?

Всемирно-российский центр изучения общественного мнения сообщил, что 24, 1% россиян не доверяют Владимиру Путину, а 23, 3% не одобряют его работу в должности президента.

Недавно Путин впервые публично признал ограничение мобильного Интернета в России. очевидно, что россияне этим недовольны и, не могут беспрепятственно оплатить транспорт или рассчитываться картой с телефона.

Тем временем в Институте изучения войны заметили, что теперь и пропагандисты начинают критиковать русские власти. В частности, ультранационалистический канал "Царьград" обвинил руководство Краснодарского края в фальсификации отчетов для Москвы по поводу атак БпЛА.