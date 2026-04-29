Очевидно, что население было удовлетворено своим президентом, но на самом деле он не приложил к этому усилия. Об этом 24 Канала рассказал шведский журналист, писатель Калле Книйвиля, заметив, что одновременно с улучшением уровня жизни россиян ожидали и негативные изменения.

Что происходило в начале президентства Путина?

По словам шведского журналиста, в начале 2000-х годов россиянам хотелось повестки. Ведь тогда в стране бушевал хаос и экономический, и политический. Советский Союз распался и Кремлю предстояло "вернуть сильное государство".

Именно это обещал сделать российский диктатор. Частично он действительно это сделал, но не таким образом, как все хотели, ведь Россия превратилась в авторитарное государство.

Также Путин обещал, что экономика станет лучше и люди будут лучше жить. Сначала ему это тоже удалось, но это была не только его заслуга– тогда цена на нефть была очень низкой,

– подчеркнул он.

Заметьте! В начале 2000-х годов Россия активно продавала сырье, что привело к улучшению экономической ситуации. В это время, в частности, начался стремительный рост доходов россиян.

То есть первые 10 лет с 2000-х годов экономическое развитие России было быстрым. Многим россиянам это нравилось. Одновременно с этим демократию и свободу слова уничтожали, а люди в стране-агрессорке думали, что это, видимо, не столь важно, ибо они теперь живут лучше.

Почему сейчас россияне недовольны политикой Путина?

Всемирно-российский центр изучения общественного мнения сообщил, что 24, 1% россиян не доверяют Владимиру Путину, а 23, 3% не одобряют его работу в должности президента.

Недавно Путин впервые публично признал ограничение мобильного Интернета в России. очевидно, что россияне этим недовольны и, не могут беспрепятственно оплатить транспорт или рассчитываться картой с телефона.

Тем временем в Институте изучения войны заметили, что теперь и пропагандисты начинают критиковать русские власти. В частности, ультранационалистический канал "Царьград" обвинил руководство Краснодарского края в фальсификации отчетов для Москвы по поводу атак БпЛА.