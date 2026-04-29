Очевидно, що населення було задоволене своїм президентом, але насправді він не доклав до цього зусиль. Про це 24 Каналу розповів шведський журналіст, письменник Калле Кнійвіля, зауваживши, що водночас з покращенням рівня життя на росіян очікували й негативні зміни.

Що відбувалось на початку президентства Путіна?

За словами шведського журналіста, на початку 2000-х років росіянам хотілось порядку. Адже тоді в країні вирував хаос і економічний, і політичний. Радянський Союз розпався і Кремлю потрібно було "повернути сильну державу".

Саме це обіцяв зробити російський диктатор. Частково він справді це зробив, але не в такий спосіб, як усі хотіли, адже Росія перетворилась на авторитарну державу.

Також Путін обіцяв, що економіка стане кращою і люди будуть краще жити. Спершу йому це теж вдалось, але це була не лише його заслуга – тоді ціна на нафту була дуже низькою,

– наголосив він.

Зауважте! На початку 2000-х років Росія активно продавала сировину, що призвело до покращення економічної ситуації. В цей час, зокрема, почалось стрімке зростання доходів росіян.

Тобто перші 10 років від 2000-х років економічний розвиток Росії був швидкий. Багатьом росіянам це подобалось. Одночасно з цим демократію і свободу слова знищували, а люди в країні-агресорці думали, що це, мабуть, не так важливо, бо вони тепер краще живуть.

Чому зараз росіяни не задоволені політикою Путіна?

Всесвітньо російський центр вивчення суспільної думки повідомив, що 24,1% росіян не довіряють Володимиру Путіну, а 23,3% не схвалюють його роботу на посаді президента.

Нещодавно Путін вперше публічно визнав обмеження мобільного інтернету в Росії. очевидно, що росіяни цим невдоволені, адже не можуть безперешкодно оплатити транспорт чи розраховуватись картою з телефону.

Тим часом в Інституті вивчення війни зауважили, що тепер і пропагандисти починають критикувати російську владу. Зокрема, ультранаціоналістичний канал "Царьград" звинуватив керівництво Краснодарського краю у фальсифікації звітів для Москви щодо атак БпЛА.