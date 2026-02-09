Чтобы дистанцироваться от прошлых заявлений о Путине: потенциальный премьер Британии меняет риторику
- Лидер Reform UK Найджел Фарадж меняет свою позицию по России, дистанцируясь от ранее высказанных комплиментов Путину.
- Reform UK заявляет о поддержке Украины, обещая продолжать оказывать военную помощь, и подчеркивает важность недопущения победы Путина в войне.
Лидер британской партии Reform UK пытается изменить внешнеполитическую позицию. Особенно это касается войны России против Украины.
Ранее, в 2014 году, политик заявлял, что "восхищается" российским диктатором Путиным. Об этом пишет Politico.
Почему Фарадж изменил свою позицию по войне в Украине?
Партия Reform UK пытается четко определить, какую позицию она займет на мировой арене, если одержит победу на следующих выборах. Эта правопопулистская сила сейчас демонстрирует самые высокие рейтинги. Ее лидером является Найджел Фарадж, которого считают потенциальным кандидатом на должность премьер-министра.
Однако, ранее лидер партии высказывал комплиментарные комментарии в сторону Путина. В 2014 году заявлял, что "восхищается" им, а в 2022 он возмущался, заявляя, что Запад "спровоцировал" Россию на вторжение в Украину, подтолкнув НАТО к расширению на восток.
И все же в последнее время Фарадж пытается дистанцироваться от таких высказываний, назвав Путина "очень плохим парнем". Также его команда встречается с украинской стороной, чтобы показать свою поддержку. Партия заявляет, что будет продолжать оказывать военную поддержку.
Фарадж отмечает, что любое будущее урегулирование войны не должно "привести к победе Путина", а Великобритания при правительстве "реформистов" будет гарантировать защиту воздушного пространства НАТО от России.
Что известно о помощи Великобритании для Украины?
Великобритания снова усиливает поддержку Украины. В январе Лондон выделил 200 миллионов фунтов стерлингов (примерно 268 миллионов долларов) на подготовку своих военных перед их возможным развертыванием в Украине.
Кроме того, уже с февраля страна планирует ежемесячно производить до 1 000 дронов-перехватчиков Octopus, которые помогут эффективнее противодействовать российским беспилотникам.
До того, в декабре, Великобритания объявила о новом пакете военной помощи Украине на сумму 600 миллионов фунтов стерлингов, направленном на укрепление противовоздушной обороны. Об этом сообщил министр обороны Джон Гили во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".
В рамках этого пакета Украина получит современные системы ПВО, дополнительные ракеты для перехвата воздушных целей, а также автоматизированные турели, предназначенные для эффективного уничтожения вражеских беспилотников. Ожидается, что эта помощь существенно усилит защиту украинского неба, повысит устойчивость критической инфраструктуры и поможет уменьшить угрозу от российских воздушных атак.